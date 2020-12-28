Главное в политике за 28 декабря

ГЛАВНОЕ

• Минюст впервые внес в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, обычных граждан — ими стали правозащитник Лев Пономарев, журналисты Людмила Савицкая («Радио Свобода»), Сергей Маркелов («7×7») и Денис Камалягин («Псковская губерния»), а также акционистка Дарья Апахончич. «Признание иноагентом — это попытка еще больше штрафами задушить ту работу, которую делает Пономарев», — уверены в «Открытой России».

• «Властям нужно, чтобы любого человека в любой момент можно было обвинить в чем угодно. И чем меньше будет понятно, на кого это обвинение падет, чем более бездоказательным оно будет, тем лучше, — отмечает политик Дмитрий Гудков. — Потому что это и есть репрессии. Случайные расстрелы на улицах, спонтанные объявления врагами народа. Всех подряд. Начали, конечно, с журналистов, правозащитников, художников. Учителям, врачам и другим шпионам трех разведок приготовиться».

• СМИ-«иноагентом» могут признать физлицо, которое распространяет материалы издания или юридического лица, признанного иностранным агентом, участвует в их создании и получает зарубежное финансирование. А в конце декабря Госдума и Совет Федерации одобрили закон, позволяющий признавать «иноагентами» граждан и организации без юрлица. За отказ от включения в реестр может грозить не только штраф, но и лишение свободы.

• «В России объявлена уголовно-политическая охота за политическими противниками Владимира Путина. Ввести в Уголовный кодекс статью «Противник Путина» пока не получается, но «бешеный принтер» рвется к решению и этой задачи. После «обнуления» им разрешено все», — констатирует политик Лев Шлосберг, комментируя преследование Любови Соболь. Ее обвинили ранее в нарушении неприкосновенности жилища — якобы она ворвалась в квартиру тещи Константина Кудрявцева, сотрудника ФСБ, который по версии Алексея Навального причастен к операции по его отравлению. После освобождения из ИВС, где Соболь провела выходные, слежка за ней усилилась.

• Политическим правозащитники считают и преследование бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, которого приговорили к 15 годам колонии — в ПЦ «Мемориал» требуют отменить приговор. Сам Шестун готов обжаловать приговор плоть до ЕСПЧ.

• «Государство — террорист». С таким баннером задержали в Москве рядом со зданием ФСБ четырех сторонников «Либертарианской партии».

ЭПИДЕМИЯ

• Большинство россиян опасаются заразиться коронавирусом, но так и не готовы сделать прививку, показал опрос «Левада-центра». Среди наиболее популярных причин отказа от прививки — желание дождаться окончания испытаний вакцины (30%) и боязнь побочных эффектов (26%). Тот факт, что Путин до сих пор не сделал прививку от коронавируса, не влияет на доверие к российской вакцине, заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

ЧП

• 17 моряков, по предварительным данным, погибли после крушения рыболовецкого судна в Баренцевом море. Спасти удалось двух человек.

• Один полицейский погиб, а один ранен в результате нападения в центре Грозного.

В МИРЕ

• Всебелорусское народное собрание пройдет 11−12 февраля — на нем Александр Лукашенко должен представить конституционные изменения. Главная задача преобразований — сохранить его власть, уверен политолог Алексей Макаркин: «Либо как президента, либо как главы Всебелорусского народного собрания. Понятно, что оппозиция не признает ни одного из этих вариантов — а, значит, противостояние продолжится».

• $290 млн предусмотрено в бюджете США на противодействие влиянию России в следующем финансовом году, который подписал президент Дональд Трамп.

• Соглашение о торговле и сотрудничестве между Великобританией и ЕС одобрил комитет постоянных представителей Евросоюза. Оно предусматривает свободную торговлю и отсутствие таможенных пошлин.

• К четырем годам тюрьмы приговорили в Китае гражданскую журналистку Чжан Чжань, которая снимала репортажи о распространении коронавируса в Ухане.