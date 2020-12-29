Ноябрь побил рекорд по смертности от COVID-19 в России

За 11 месяцев 2020 года смертность в России увеличилась на 13,8% по отношению к этому периоду 2019 года. При этом более 81% прироста связаны с коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«По данным Росстата, смертность за январь-ноябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличится на 13,8%. При этом я хочу обратить внимание, что более 81% прироста общей смертности, которая падает на этот период времени, приходится на ковид и последствия заболевания ковидом», — сказала она.

Голикова отметила также, что увеличивается и показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний нервной и эндокринной системы, так как страдающие этими заболеваниями наиболее подвержены коронавирусной инфекции.

Росстат подразделяет смертность, связанную с COVID-19, на четыре категории. Так, по данным ведомства, в ноябре коронавирус зафиксирован у 35 645 умерших, что в 1,5 раза больше, чем месяцем ранее.

COVID-19 как основная причина смерти — 19 626 умерших;

COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но для подтверждения наличия вируса необходимо провести дополнительные медицинские исследования — 3 984;

COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента — 2 178;

COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти — 9 857.

Всего за январь-ноябрь в России умерли 1 881 244 человека, тогда как за этот период прошлого года — 1 651 512 человек. Коэффициент смертности за январь—ноябрь вырос до 14 умерших на 1 тыс. человек против 12,3 в прошлом году. Коронавирус диагностирован у более чем 186 тыс. умерших.

Если говорить о регионах, то сохраняет лидерство по смертности c COVID-19 Москва, где коронавирус в ноябре стал основной причиной смерти у 3418 человек. Общее число зарегистрированных умерших с COVID-19 в ноябре возросло до 4542. Второе место занимает Московская область, где в ноябре от COVID-19 в качестве основной причины смерти умерли 2453 человека. Всего в Подмосковье в ноябре зарегистрированы 2740 умерших с COVID-19. В Санкт-Петербурге общая смертность с COVID-19 в ноябре возросла до 2304 человек. Число умерших от COVID-19 в качестве основной причины смерти выросло до 1822.