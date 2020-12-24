«Штрафной» финал

Митинги

Штрафы будут грозить устроителям митингов за нарушение порядка сбора и расходования денег на организацию и проведение акции, а также за непредставление или несвоевременное представление отчета об их расходовании. Штраф составит для граждан от 10 тыс. до 20 тыс. руб.; для должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс.; для юридических лиц — от 70 тыс. до 200 тыс. руб.

За перечисление денег или имущества для организации и проведения митинга лицом, которое не вправе этого делать, штраф составит от 10 тыс. до 15 тыс. руб. для физлиц, а для юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. 23 декабря Госдума одобрила запрет на финансирование публичных акций иностранными государствами, организациями, гражданами и лицами без гражданства, а также НКО-«иноагентами», россиянами младше 16 лет, анонимными жертвователями и юридическими лицами, зарегистрированными менее чем за один год до дня перечисления денежных средств или иного имущества.

Увеличиваются санкции за неповиновение полиции или другим правоохранительным органам. За это предлагается назначать штрафы в размере от 2 тыс. до 4 тыс. руб., либо отправлять под административный арест на срок до 15 суток, либо на обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

За неправомерное использование отличительного знака сотрудника СМИ на массовых акциях предлагается штрафовать на суммы от 20 тыс. до 30 тыс. руб. или отправлять на обязательные работы на срок до 50 часов. Обязанность журналистов носить такие знаки депутаты утвердили 23 декабря.

НКО

НКО-«иноагентов» за производство и распространение материалов, в том числе в интернете, без специальной маркировки предлагают штрафовать на суммы от 300 до 500 тыс. руб.

Так, «распространение информации о физлице-«иноагенте», а также производимых им материалов без соответствующей маркировки влечет за собой штраф для физических лиц от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб., для должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс., для юридических лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. руб. Во всех случаях допускается конфискация предмета административного правонарушения.

Аналогичные штрафы предусмотрены за распространение информации о некоммерческой организации или общественном объединении, включенных в реестр иноагентов, или же производимых ими материалов без маркировки. Исключение составит информация, размещаемая в единых государственных реестрах и государственных информационных системах.

За производство НКО-«иногентом» материалов и (или) их распространение без маркировки штрафы для должностных лиц варьируются от 100 тыс. до 300 тыс. руб, для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. руб.