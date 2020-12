Алексей Макаркин о новых «нежелательных»

Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы признана в России «нежелательной организацией».

Школы политических исследований, существующие во многих странах (в России это Московская школа гражданского просвещения), учат вести цивилизованный диалог и критически мыслить, не принимая на веру любые аргументы. Особенность этих школ – рационализм (согласно декартовскому принципу de omnibus dubitandum), который противостоит как слепой вере, так и любимой цитате современных фарисеев - our country, right or wrong – которую когда-то произнес американский моряк, вряд ли задумываясь о ее последующих интерпретациях.

Фарисейство – это не только из стихов Живаго, но и из актуального на все времена Гилберта Кита Честертона: «Наверное, для проповеди о гордыне нет лучшего примера, чем патриотизм. Это одно из самых благородных чувств, когда патриот говорит: «Достоин ли я Англии?» Но стоит ему высокомерно сказать: «Я - англичанин!», и патриотизм обратится в гнуснейшее фарисейство». Честертон говорил про свою страну – но гражданин любой страны может сказать это же про свою.

Школы политических исследований несовместимы с атмосферой ненависти, фанатизмом и навязыванием веры в обязательные ценности – как утвержденные казенным постановлением, так и порожденные массовым энтузиазмом. Там, где универсализм и рационализм не в чести, такие школы, конечно, «нежелательны».

Источник