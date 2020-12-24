У США сомнений нет

«Соединенные Штаты считают, что сотрудники Федеральной службы безопасности России использовали нервно-паралитическое вещество «Новичок», чтобы отравить г-на Навального. У отравления нет никаких правдоподобных объяснений, кроме причастности и ответственности российского правительства», — заявили в Госдепартаменте в ответ на запрос издания The Hill.

«Конечно, президент Владимир Путин и правительство России хотят, чтобы мы поверили в обратное. Россия выдвинула множество, часто противоречивых теорий заговора, — отмечается в сообщении. — Давайте проясним — это не более чем средство отвлечь внимание от серьезных вопросов, стоящих перед российским правительством, на которые оно еще не ответило».

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что США «полностью уверены» в выводах Организации по запрещению химического оружия: «Соединенные Штаты полностью доверяют выводам ОЗХО, которые подтвердили более ранние результаты немецких, французских и шведских лабораторий о том, что г-н Навальный подвергся незапланированному воздействию нервно-паралитического агента «Новичок».

Заявление Госдепартамента, возлагающее вину на Москву, скорее всего, приведет к еще большему обострению напряженности в отношениях между США и Россией, поскольку администрация Трампа борется с беспрецедентной кибератакой на ряд государственных учреждений, которую связывают с российскими хакерами, отмечает The Hill.

Алексея Навального госпитализировали утром 20 августа в реанимацию омской больницы, ему стало плохо на борту самолета. Сторонники политика сразу заподозрили отравление и настаивали на его перевозке в германскую клинику. Российские врачи в транспортировке отказывали, ссылаясь на нестабильное состояние пациента. Однако вечером в пятницу разрешили перевозку. Спецлаборатория вооруженных сил ФРГ установила следы химического вещества группы «Новичок» в организме политика. Это подтвердили лаборатории Франции и Швеции.

Отравление Навального в августе было второй попыткой — ранее покушение совершили в Калининграде и при этом едва не убили Юлию Навальную, писали 14 декабря в совместном расследовании The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel. За преступлением стоят сотрудники ФСБ. 21 декабря Навальный опубликовал видео, на котором он общается с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, который, думая, что разговаривает с помощником главы Совета безопасности Николая Патрушева, подтвердил, что занимался удалением следов яда с одежды политика.