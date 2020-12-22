Главное в политике на 22 декабря

ГЛАВНОЕ

• За «трусы Навального» теперь наказывают. Но не отравителей политика, которые нанесли ему яд на нижнее белье, а мирных граждан. Так, у здания ФСБ на Лубянке сегодня задержали режиссера Виталия Манского, который вышел с одиночным пикетом в поддержку Алексея Навального с синими трусами в руках. Позже режиссера отпустили из отдела полиции, но белье изъяли в качестве вещдока. Схожие пикеты прошли в Омске, Екатеринбурге, Иркутске и Калуге.

• После вчерашнего задержания на Любовь Соболь составили административный протокол о неповиновении полиции». Ее задержали возле дома Константина Кудрявцева, предполагаемого члена команды сотрудников ФСБ, которые причастны к операции по отравлению Навального. Соболь опросили в рамках доследственной проверки по уголовному делу о нарушении неприкосновенности жилища.

• Напомним, 21 декабря Навальный дозвонился до сотрудника ФСБ, который подтвердил, что уничтожал следы яда с одежды политика, а именно с синих трусов. Это видео набрало более 14 млн просмотров. Это очень много, отмечает социолог Алексей Захаров: «Пресс-конференцию Владимира Путина в прямом эфире по телевизору в этом году смотрели в среднем 7,3 млн в каждый момент времени, и всего около 17 млн просмотрели минимум 1 минуту пресс-конференции. И еще 1,3 млн просмотров на YouTube». В ФСБ ролик назвали подделкой.

• Разговор Навального с «чистильщиком» ФСБ — провал спецслужбы, который доказал преступность путинского режима, говорят эксперты. «Отравленные трусы Навального еще станут символом позднего путинизма, представляющего из себя смесь государственного бандитизма и брежневского маразма, — уверен журналист Андрей Лошак. — Шутки шутками, а нынешний президент России, похоже, полный отморозок. Захватил целую страну в заложники и размахивает заточкой у нас перед горлом, а кого-то уже и полоснул. Черт его знает, существует ли грань, перед которой он остановится. Возможно, уже нет».

• В Кремле между тем решили поставить диагноз Навальному. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выразив «личную точку зрения», заявил, что у «больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенные проявления мании величия».

• Путин же подписал сегодня закон о своей неприкосновенности в случае окончания президентских полномочий. А в Госдуме завтра рассмотрят законопроект о его праве вновь претендовать на два президентских срока.

ГОСДУМА

• Депутаты в третьем чтении одобрили закон, засекречивающий сведения о частной жизни и имуществе судей, силовиков, ряда чиновников, а также их родных.

• Также окончательно одобрены поправки к закону о митингах, которые признают «пикетные очереди» массовым мероприятием. А в первом чтении принят законопроект об уголовной ответственности за блокирование улиц. Уголовное преследование и лишение свободы одобрено и за клевету в интернете в отношении «неопределенных лиц».

САНКЦИИ

• США ввели санкции против 45 российских компаний и ведомств, которые сотрудничают с вооруженными силами — впервые под ограничения попали структуры «Роскосмоса» и «Росатома».

• Россия запретила въезд европейцам, причастным «к нагнетанию антироссийской санкционной активности» — это стало ответом на санкции ЕС, введенные после отравления Навального.

ВОЙНА

• 300 военных инструкторов Россия отправила в Центральноафриканскую республику «для обучения военнослужащих национальной армии» — в стране, где в воскресенье должны состояться президентские выборы, идут вооруженные столкновения между оппозицией и правительственными силами.