Подарки от депутатов

Митинги

Сегодня Госдума приняла в третьем чтении законопроект депутата Дмитрия Вяткина о запрете иностранного финансирования митингов и других публичных акций. После одобрения документа в Совете Федерации и подписания президентом организаторы массовых акции при подаче документов перед ее проведением должны будут указывать счет, на который должны поступать средства. Законопроект запрещает финансирование иностранными государствами, организациями, гражданами и лицами без гражданства, а также НКО-иноагентами, россиянами младше 16 лет, анонимными жертвователями и юридическими лицами, зарегистрированными менее чем за один год до дня перечисления денежных средств или иного имущества. В ходе доработки законопроекта ко второму чтению этот перечень был дополнен незарегистрированными общественными объединениями и физлицами-иноагентами, отмечает ТАСС.

Другая инициатива Вяткина, которая также окончательно одобрена Госдумой, устанавливает дополнительные требования к работе журналистов на массовых акциях. Они обязаны будут носить специальный знак, который нельзя скрывать. Журналистам будет запрещено агитировать в поддержку или против целей акций, организовывать и проводить их, организовывать сбор пожертвований, подписей, участвовать в обсуждении и принятии решений, использовать различную символику и «иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения». Эти запреты для журналистов распространяются только на представителей СМИ, присутствующих «с целью осуществления своей профессиональной деятельности».

Закон также запрещает проводить публичные мероприятия на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям экстренных служб. Кроме того, предусматривается возможность переноса массовых акций из-за угрозы ЧС или терроризма. Документ позволяет признавать публичным мероприятием прогулки оппозиции и пикетные очереди, если они объединены «единым замыслом и (или) общей организацией».

Если во время акции будут перекрыты дороги, нарушено движение транспорта и пешеходов, за это грозит штраф от 100 до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до двух лет, либо обязательными работами до 240 часов, либо принудительными работами на срок до года, либо лишением свободы на тот же срок.



Иноагенты

Третье чтение прошел законопроект, согласно которому к иноагентам будут отнесены незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие на это иностранное финансирование. Также к ним должны быть причислены физические лица, которые на иностранные средства занимаются политической деятельностью в интересах иностранных источников, либо ведут целенаправленный сбор сведений в области военной или военно-технической деятельности РФ, если такие данные «при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности РФ».

Они будут обязаны подать заявление о включении в список иноагентов, после чего регулярно отчитываться в Минюсте о своей деятельности. Физлица-иноагенты не смогут занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также быть допущены к государственной тайне. За злостное уклонение от исполнения обязанностей иноагентов накажут штрафом в размере до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Иноагентом можно стать за проведение в интересах иностранных источников митингов и публичных дебатов, распространение мнений о госполитике, за любые действия, направленные на получение определенного результата на выборах или референдуме, участие в наблюдении за выборами или в деятельности политических партий.

СМИ должны будут указывать статус иностранного агента в публикациях о них. Кроме того, маркировать свои материалы должны будут сами физлица-иноагенты, а также учредители, члены, участники и руководители политобъединений и НКО-иноагентов.

Термин «Иностранный агент» в России не несёт никакой смысловой нагрузки, но созвучен термину «Враг народа», и те, кто пытаются вколотить его в головы доверчивых граждан, чётко понимают, что делают.

Вот они и есть настоящие враги народа и нашей страны. — Евгений Ройзман (@roizmangbn) December 23, 2020

Интернет

Дума одобрила право Роскомнадзора блокировать интернет-ресурсы, допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ. Под действие закона подпадают в том числе, YouTube, Facebook и Twitter. Роскомнадзор может получить право частично или полностью ограничивать доступ к ресурсам-нарушителям, включая возможность замедлять их трафик. Нарушителям в будущем могут грозить штрафы до 3 млн руб., соответствующие поправки в КоАП внесут в Госдуму позднее.

С 1 февраля соцсети будут обязаны самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент. Кроме порногорафии с несовершеннолетними, призывах к самоубийству, пропаганде наркотиков и интернет-казино, ограничивать доступ нужно будет и к информации, выражающей «явное неуважение» к обществу, государству, Конституции, а также содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных массовых акциях.

Под соцсетью теперь будет пониматься любой интернет-ресурс с личными страницами пользователей, доступ к которому в течение суток составляет более 500 тысяч пользователей в России.

За неудаление из интернета запрещенной информации максимальные штрафы могут достигать 15 млн руб. КоАП будет дополнен новой статьей, в соответствии с которой непринятие мер по ограничению доступа к информации штрафы для граждан составят от 50 до 100 тыс. руб.; для должностных лиц — от 200 до 400 тыс.; для юридических лиц — от 800 тыс. до 4 млн руб. За повторное совершение данных правонарушений штрафы предлагается увеличить вплоть до 8 млн. Более серьезная ответственность предлагается за неограничение доступа к информации, содержащей призывы к экстремизму, порнографические изображения несовершеннолетних или данные о способах приобретения, изготовления или использования наркотических веществ.

Уголовное преследование лишение свободы одобрено за клевету в интернете в отношении «неопределенных лиц». За это могут оштрафовать на сумму до 1 млн руб. либо обязательными работами на срок до 240 часов, принудительными работами на срок до двух лет, арестом на срок до двух месяцев или лишением свободы на срок до двух лет.

