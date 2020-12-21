Главное в политике за 22 декабря

ГЛАВНОЕ

• Алексей Навальный дозвонился до сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который подтвердил, что дважды летал в Омск для уничтожения следов отравления политика с его одежды, а именно трусов — оппозиционер в разговоре представился помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева, а чекист выложил подробности операции. Ранее о роли Кудрявцева в покушении сообщалось в большом расследовании журналистов нескольких СМИ. «Мы с вами прижали их к стенке. Доказательств теперь более, чем достаточно. Но суду я их не предъявлю, а могу только предъявить гражданам России, — отмечает Навальный. — Путин врет на прямой линии, используя для распространения своей лжи вообще все газеты и все телевидение страны. Мы можем ответить только тем, что будем рассказывать правду».

• Любовь Соболь приехала к Кудрявцеву, чтобы задать вопросы про отравление Навального, но тот вызвал полицию, которая заблокировала автомобиль Соболь. Во двор даже прибыл ОМОН. После чего соратницу политика задержали.

• Феерическим провалом ФСБ называет разговор Навального исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров: «Убийца из ФСБ Кудрявцев не узнал Навального по голосу, поверил, что это помощник Патрушева, и разговаривал с ним 50 минут по незащищенной сети. Рассказал детали покушения, как на тело Навального нанесли яд. Обсудил то, что сам ездил за Навальным в Киров, когда еще шли суды по Кировлесу».

• Политолог Татьяна Становая отмечает, что беседа с Кудрявцевым состоялась в прошлый понедельник, но президент о нем не знал: «Если бы Путин был в курсе, он бы не говорил на своей пресс-конференции, что все расследование это легитимация информации ЦРУ».

• В воскресенье в ФСБ отмечали День работников безопасности. Праздничный концерт оценил колумнист NT Андрей Колесников, который считает, что он стал «зеркалом современного чекистского сознания».

• «Чекистское сознание неисправимо, это надо принять как данность, и пока эта порода не вымрет естественным образом, допускать их к государственным должностям опасно, — пишет журналист Андрей Мальгин. — За что бы они ни взялись, всегда в итоге получается ГУЛаг, Сандормох и обнуление».

• «Бандиты празднуют свою победу над народами нашей страны. Празднуют на костях и крови бесчисленных миллионов убитых, замученных ими людей России, той России, которую они захватили в 1917, разворовали до нитки и завершили грабеж фантастическим, сравнимым с камбоджийским, террором, — пишет историк Андрей Зубов. — Вот человек, именующийся ими «президентом» в который уже раз врет о великих делах чекистов в прошлом нашей страны. Он не кается и не извиняется перед нами — он превозносится и превозносит дела своих отцов и дедов — дела грабителей, убийц и палачей народов России. Да он и продолжает их дела, зачем ему каяться?»

ПОЛИТИКА

• Соцсети обяжут самостоятельно выявлять и блокировать материалы выражающие «явное неуважение к государству», а также призывы к участию в несогласованных акциях. Об участии в митингах и политических воззрениях в Москве опрашивают учителей и старшеклассников. Опрос «направлен на исследование жизненных и образовательных траекторий».

• Иск против губернатора Александра Беглова подали более ста жителей Петербурга — глава города не указал в своей декларации дачу, на которой постоянно проживает.

• Две некоммерческих стали жертвами российского законодательства — Генпрокуратура признала нежелательной деятельность «Пражского гражданского центра, который занимается поддержкой независимых медиа, а Минюст начал внеплановую проверку кризисного центра Нижнего Новгорода, который помогает пострадавшим от домашнего насилия женщинам.

ПОЛИТЭКОНОМИКА

• За «провоцирование» санкций необходимо ввести уголовную ответственность и приравнять это к госизмене, считает находящийся под ограничениями бизнесмен Олег Дерипаска. Новые санкции против России могут ввести США за кибератаку на ряд правительственных агентств и компаний — кроме этого Вашингтон может устроить и ответные атаки, пишет Reuters со ссылкой на источники.

• Доход в 2020 году снизился у трети сотрудников российских компаний. У 15% из них они упали больше чем на 20%, показало исследование рекрутинговой компании Hays.

ЭПИДЕМИЯ

• С 22 декабря на неделю будет приостановлено авиасообщение между Россией и Великобританией, где обнаружен новый штамм коронавируса. Это уже сделали более 20 стран.

IN MEMORIAM

• В возрасте 82 лет ушел из жизни писатель, драматург Александр Курляндский. Он был одним из создателей мультфильмов «Ну, погоди!», «Великолепный Гоша» и «Возвращение блудного попугая».