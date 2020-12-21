В Белоруссии создали базу участников несанкционированных акций

В МВД Белоруссии заработала единая информационная система — база данных несанкционированных акций, которая позволяет аккумулировать сведения в отношении каждого участника протестного движения по всей стране.

«После событий 9 августа в Министерстве внутренних дел было принято решение о создании единой базы данных по всей республике, которая бы позволяла нам учитывать информацию об этих лицах, которые были задержаны либо идентифицированы при проведении несанкционированных массовых мероприятий, и в дальнейшем использовать эту информацию для работы», — заявил начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома Александр Купченя в эфире телеканала «Беларусь 1», передает TUT.BY.

В единой информационной системе — участники акций, пользователи чатов, админы телеграм-каналов. В базе указаны пол, возраст, регион, место работы, учебы и увлечения человека.