Главное в политике за 14 декабря

ГЛАВНОЕ

• Команда из восьми сотрудников ФСБ причастна к отравлению Алексея Навального. Августовское покушение было уже не первым — ранее в Калининграде пострадала супруга политика Юлия. Имена отравителей в большом совместном расследовании называют издания The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel.

• «Мы имеем дело с государственной операцией. Это не ФСБ-шники, работающие на заказ олигарха или чиновника, которого я обидел своим расследованием, — отмечает сам Навальный. — Целый департамент ФСБ под руководством высоких начальников в течение двух лет ведет операцию, в ходе которой несколько раз пытаются убить меня и членов моей семьи, получая химическое оружие в секретной государственной лаборатории. Конечно, операция такого масштаба и такой длительности не может быть организована никем, кроме как главой ФСБ Бортниковым, а он никогда бы не осмелился это сделать без приказа Путина».

• Охота за оппозиционером началась после объявления им о решении баллотироваться на пост президента. «Выборы в России — это уже даже не фальсификации. Это когда ты отдаешь приказ убить человека потому, что он хочет бороться за президентский пост», — констатирует пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

• Уголовного дела по факту покушения на Навального в России так и не возбуждено. «Если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело», — пояснял Владимир Путин на прошлой неделе. Реакции властей на журналистское расследование пока не последовало. Один из его героев захлопнул перед корреспондентами дверь (видео).

ЭПИДЕМИЯ

• Большинство россиян (52%) пока не готовы сделать прививку от коронавируса. Согласны вакцинироваться 42% опрошенных фондом «Общественное мнение». Между тем, отечественная вакцина «Спутник V» пользуется «особой популярностью» среди представителей политической и деловой элиты России, пишет американская Financial Times со ссылкой на источники. В самих штатах кампания по массовой вакцинации от COVID-19 началась сегодня — первой прививку получила медсестра.

ПОЛИТЭКОНОМИКА

• В правительстве рассказали, как будут бороться с повышением цен на продукты — в частности, чиновники хотят ввести вывозную таможенную пошлину на зерновые и подсолнечное масло. «Сомневаюсь, что при падающих покупательной способности населения и курса рубля к доллару эта мера снизит цены, — считает экономист Евгений Сапиро. — В любом случае это больно ударит по сельхозпроизводителям, которые и сегодня не только не жируют, но и постоянно являются объектами государственной поддержки». Ранее Путин, а вслед за ним и премьер Михаил Мишустин раскритиковали правительство за рост цен на продукты. Бизнесмен Олег Дерипаска объяснил рост цен высокими процентами по кредитам для аграриев.

• По минимальной цене приватизировано крымское винодельческое объединение «Массандра» — владельцем при отсутствии реальных конкурентов стала дочерняя структура банка «Россия» Юрия Ковальчука.

РЕПРЕССИИ

• На несколько часов задержали в Москве журналиста Дмитрия Низовцева, который снимал сюжет у здания ФСБ. Задержания и аресты журналистов в мире участились, говорится в докладе «Репортеров без границ» — не последнюю роль в этом сыграла пандемия коронавируса.

• Преследуемый в России историк Юрий Дмитриев, восстанавливающий память о жертвах репрессий, стал лауреатом франко-германской премии «За права человека и верховенство права». О том, как в России борются с памятью о советском прошлом на примере проекта «Последний адрес», пишет колумнист NT Андрей Колесников.

РОССИЯ И МИР

• Минфин США и ряд других ведомств и компаний взломали российские хакеры, работающие на Службу внешней разведки, пишет The Washington Post.