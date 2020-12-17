Отношение к России и Путину остается негативным в 14 странах

В среднем 66% взрослых в 14 странах с развитой экономикой, где проводилось исследование, негативно относятся к России. В 12 государствах этой точки зрения придерживается большинство. Наиболее негативно относятся к России в Швеции, Дании и Нидерландах. По крайней мере, три четверти респондентов во всех этих странах придерживаются отрицательного мнения. Две трети и более говорят то же самое в Испании, Великобритании, Японии и США.

Из опрошенных стран Италия выделяется своим относительно оптимистичным взглядом на Россию. Как отмечают авторы исследования, Москва оказала Италии медицинскую помощь в начале пандемии, и около половины жителей страны положительно относятся к России, что является самой позитивной оценкой со стороны итальянцев с момента первого опроса, проведенного в 2007 году.

Что касается других стран, то оценки России либо остались низкими, либо значительно упали с момента первого опроса. В США, Великобритании и Канаде доля тех, кто положительно относится к России, сократилась как минимум на 20% с 2007 года. В Германии, Испании и Франции эта доля продолжает колебаться на уровне примерно одной трети населения. В Японии от двух до трех граждан из десяти положительно относятся к своему соседу.

Люди в возрасте 50 лет и старше реже, чем люди от 18 до 29 лет, относятся к России положительно. В Германии, например, 44% молодых людей положительно относятся к России, по сравнению с 25% из тех, кто старше 50.

В целом негативное отношение к России распространяется и на Путина. Большинство опрошенных не доверяют российскому лидеру. За пределами Италии не более трети населения в каждой опрошенной стране выражает доверие Путину. Доверие к нему особенно низко в Испании, США, Нидерландах, Швеции и Дании. Только в Австралии, Германии и Италии три из десяти или более доверяют Путину.

Несмотря на это, Путину доверяют больше, чем президенту США Дональду Трампу, почти во всех 14 исследованных странах. Разница особенно заметна в Европе, где больше доверяют президенту России, чем Трампу, во всех странах, кроме одной. Только американцы, канадцы и японцы предпочитают Трампа.

Сам Путин на большой пресс-конфернции сегодня заявил, что люди во многих странах очень любят Россию, несмотря на разногласия, которые есть между лидерами государств.

«Сразу могу сказать, что Россию любят люди в очень многих странах мира. Если мы говорим и спорим с какими-то большими дядями и тетями, то это, как правило, наши коллеги. Взрослые выясняют отношения между собой. Но отношения между народами остаются устойчивыми, доброжелательными и основанными на взаимном уважении», — ответил Путин на вопрос десятилетнего Миши из Курска, который спросил, почему другие государства «так не любят Россию».