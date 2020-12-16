Депутаты Петербурга потребовали от ФСБ начать расследование отравления Навального на основе публикаций в СМИ

Обращение главе ФСБ Александру Бортникову с требованием провести проверку по факту расследования СМИ об отравлении Алексея Навального направили депутаты Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, Максим Резник и Михаил Амосов.

«14 декабря 2020 года во многих средствах массовой информации опубликованы результаты расследования отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального, проведенного The Insider, Bellingcat, СNN и Der Spiegel при участии Фонда борьбы с коррупцией. По версии расследователей, в отравлении участвовали конкретные сотрудники ФСБ России», — указывается в обращении депутатов, которое опубликовал Вишневский.

Они просят Бортникова в соответствии с п. 2 ст. 144 УПК РФ дать поручение о проведении проверки по сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой информации, и по ее результатам рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 277 УК РФ «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность».

14 декабря ряд СМИ в совместном расследовании сообщили, что к отравлению Алексея Навального причастна команда из восьми сотрудников ФСБ. При этом августовское покушение было уже не первым — ранее в Калининграде пострадала супруга политика Юлия. Уголовного дела по факту покушения до сих пор не возбуждено. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня на пресс-конференции в Загребе журналистские расследования об отравлении Навального прокомментировал так: «Все эти новости забавно читать».

Навального госпитализировали утром 20 августа в реанимацию омской больницы, ему стало плохо на борту самолета. По настоянию родственников его перевезли в берлинскую клинику. Немецкие специалисты пришли к выводу, что политик был отравлен веществом группы «Новичок». Это подтвердили лаборатории Франции и Швеции. 56 стран — участниц Конвенции по запрещению химического оружия на конференции в Гааге призвали Россию раскрыть все обстоятельства покушения на политика.

