Социолог Алексей Захаров: Россия справляется плохо

Для 35 стран я оценил избыточную смертность в 2020 году из расчета на тысячу человек населения. Россия на третьем месте, впереди лишь Италия и Польша. Напомню, в нашей стране избыточная смертность составляет примерно 280 тысяч человек. Я решил взять именно эту величину по двум причинам. Во-первых, рапортуемое число смертей от Ковид иногда намного меньше, чем избыточная смертность (у нас, также в Литве, Польше, Словакии и некоторых других странах). Во-вторых, примерно 85-90% избыточной смертности - это Ковид, остальное - тоже, по всей видимости, последствия эпидемии (следствие перегрузки системы здравоохранения, стресс, последствия потери работы и снижения благосостояния и тд). Так что избыточная смертность — хороший способ посмотреть, насколько хорошо государство и общество справляются с вызовом эпидемии. Россия справляется плохо.

Показано число умерших по 13 декабря 2020 года минус число умерших в аналогичном периоде прошлого года, деленное на население страны в начале 2020 года. Если в прошлом году умерло больше, то показано число смертей от Ковид. По 30 странам из 35 данные по избыточной смертности были доступны по конец ноября или по конец октября. Недостающие данные оценивались исходя из данных по смертности от Ковид, учитывая, как в каждой стране соотносится избыточная смертность и смертность от Ковид.

UPD. Тут в основном развитые страны и почти нет, например, Латинской Америки. В Перу, в частности, избыточная смертность еще выше, чем в Польше.





















































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