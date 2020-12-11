Главное в политике за 11 декабря

ГЛАВНОЕ

• В России и мире идет кампания по дискредитации российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. «Серия псевдоаналитических расследований и лжесвидетельств очевидцев», конечно, готовится на деньги зарубежных грантов. В Кремле отметили, что «эти стремления видны невооруженным глазом». Для этого нужно только взглянуть на сообщения информагентств, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

• Таким сообщением можно счесть публикацию The Wall Street Journal, которая пишет о проблемах России при производстве вакцины. В основном они возникают из-за недостатка оборудования и особенностей самого препарата. Между тем власти Москвы сегодня анонсировали открытие «в ближайшие недели» завода, который будет ежемесячно выпускать около 10 млн доз вакцины «Спутник V».

• За первые пять дней в Москве вакцинировали только шесть тысяч человек, обращает внимание журналист Михаил Зеленский: «Это все очень грустно, потому что показывает совершенное недоверие к действиям властей в то время, когда это чрезвычайно необходимо. И не работает даже принуждение — это вам не на выборы бюджетников сгонять, они по-настоящему боятся за свое здоровье».

• Словно отвечая, мэр Сергей Собянин сообщил, что с понедельника в Москве возможность поставить прививку появится не только у медиков и педагогов, но и у работников МФЦ, культуры, торговли и услуг.

ПРЕЗИДЕНТ

• Уголовное дело об отравлении Навального, заказчики убийства Немцова — Кремль опубликовал расшифровку закрытой части встречи Владимира Путина с Советом по правам человека.

• «Если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело», — заявил президент на вопрос об отсутствии уголовного дела из-за отравления Алексея Навального. При этом он сказал, что «и прокуратура этим занимается, и Следственный комитет.

• «И после этого у вас есть хоть малейшие сомнения в том, что отравление — личный приказ Путина? — задается вопросом Навальный. — Путин снова врет в каждом слове. Ни СК, ни прокуратура проверкой моего дела не занимаются. Это официально сказано представителем Генпрокуратуры в суде. Проверку ведет только транспортная полиция».

• На той же встрече президент сообщил, что найдены заказчики убийства Бориса Немцова. «Надо дорабатывать, наверное, но в целом все понятно, исполнители найдены, да и заказчики», — сказал Путин, не называя фамилий.

РЕПРЕССИИ

• Депутаты продолжают наступление на НКО. Штраф до 300 тыс. руб. или лишение свободы на срок до пяти лет будет грозить россиянам, которые не подали заявление на включение в реестр «иностранных агентов» или отчет о своей работе, следует из законопроекта, который внесли в Госдуму.

• Но есть и позитивные новости — в Генпрокуратуре сочли, что в деле детского хосписа «Дом с маяком» нет состава преступления, поэтому ведомство обжалует решение районного суда о штрафе. Накануне заведение оштрафовали на 200 тыс. руб. из-за допущенных ошибок при ведении журнала учета наркосодержащих препаратов.

IN MEMORIAM

• В Латвии ушел жизни известный южнокорейский режиссер, обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля Ким Ки Дук. Причиной смерти стали осложнения от COVID-19.