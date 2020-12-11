Хорошие новости

Самые маленькие карликовые оппоссумы (пигмеи) , которых многие похоронили, выжили несмотря на катастрофические лесные пожары прошлого года, сообщает декабрьский номер журнала Australian Geographic



Австралия — дом для пяти видов опоссумов-пигмеев: четыре вида не стречаются больше нигде, еще один вид находили в Папуа Новой Гвинеи и в Индонезии. Как и обычные опоссумы, их крошечные родичи — сумчатые животные. Самые маленькие австралийские опоссумы живут в основном на острове Тасмания ( полтора часа лета на юг от Мельбурна) — они весят 7-9 граммов и длиной 6.5 см.

Их большие сестры и братья , живущие в Западной Австралии , имеют длину 7.7 см плюс 8-сантиметровый хвост— это самые большие особи в группе карликовых опоссумов.





Фото: Карликовый опоссум из Западной Австралии, Amanda McLean, Australian geographic,2014

Как и многие животные, опоссумы умеют сохранять себя в голодное время — впадая в кратковременную спячку. Как только температура опускается ниже 12 градусов Цельсия, они погружаются в глубокий сон — примерно на 8 день. Самая длинный срок спячки карликового опоссума , зафиксированный учеными — 11 дней. В условиях спячки у них резко снижается температура тела, потребление кислорода и пульс. В остальное время они питаются нектаром, пыльцой, пауками и насекомыми.

Источник: Australian Geographic, December 2020