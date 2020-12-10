Главное в политике за 10 декабря

ГЛАВНОЕ

• На встрече с членами Совета по правам человека президент Владимир Путин «блеснул» «оговорками», показал незнание проблемы, а то и просто дезинформировал присутствующих. Так, он заявил, что журналист Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, уже осужден. Более того за передачу гостайны во время работы в «Роскосмосе». На самом деле Сафронов находится в СИЗО, а вменяют ему эпизоды 2017 года, когда он работал в «Коммерсанте». В Кремле поспешили объяснить это «оговоркой».

• «Мало того, что президент страны живет информацией из услужливо подсунутых кем-то папочек — так он еще и читает их по диагонали», — отметила правозащитник Ольга Романова.

• Также Путин сказал, что экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский в письме с просьбой о помиловании якобы косвенно признал вину. Сам бизнесмен всегда утверждал, что признания не давал. «Ни прямого ни косвенного признания вины не было. Владимир Путин или не помнит, что я отказался от помилования с признанием вины или умышленно вводит в заблуждение. Мы противники, но я благодарен за возможность попрощаться с мамой и не в претензии, если это возрастная забывчивость», — прокомментировал он выступление Путина сегодня.

• Наконец, о самоубийстве журналистки Ирины Славиной, которая после длительного преследования со стороны властей совершила акт самосожжения, Путин сказал: «Я просто не понимаю, что было тогда причиной для суицида, если она не была даже объектом дела».

• На просьбу о широкой амнистии Путин вспомнил царскую Россию: «Известно, чем царская Россия закончила, когда на улицах оказалось огромное количество людей, выпущенных временным правительством из-за решетки...»

ПОЛИТЭКОНОМИКА

• Установить предельные цены на сахар и подсолнечное масло, принудили чиновники производителей и продавцов. Это произошло после того как с критикой на членов своего кабмина обрушился премьер Михаил Мишустин, обвинив их в росте цен на продукты. Главу правительства к этому подтолкнул президент, который накануне выразил недоумение высокими ценами.

• Даже государственный ВЦИОМ говорит, что 68% россиян предпочитают сейчас тратить деньги по минимуму, стараясь сохранить что-то на будущее.

• Не легче и бизнесу — около 4,5 млн предприятий малого и среднего бизнеса прекратили свое существование, пострадав от коронавируса, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

ПОЛИТИКА

• Рейтинг Путина резко упал среди молодежи 18—24 лет: с 36% до 20%, показал последний опрос «Левада-центра». Это может свидетельствовать о политизации молодежи, считает исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров: «Ответить, что «я за Путина», обычно означает, что человек особо не следит за политикой и называет тот ответ, который, как он думает, от него хотят услышать. Сейчас начинает голосовать «первое путинское поколение». Именно их очень сильно задела кампания против поправок и Путин-2036».

РЕПРЕССИИ

• В День прав человека суд оштрафовал детский хоспис «Дом с маяком» на 200 тыс. руб. из-за допущенных ошибок при ведении журнала учета наркосодержащих препаратов — дело завели после доноса на руководителя заведения Лиду Мониаву.

• Правозащитники не теряют надежды на разумность властей: проект «ОВД-Инфо» объявил сбор подписей с требованием не допустить ужесточения закона о митингах, а «Мемориал» передал в Госдуму петицию с призывом обеспечить жертв советских репрессий жильем за счет средств федерального бюджета в кратчайшие сроки.

ВОЙНА

• Парад в честь победы Азербайджана в войне в Нагорном Карабахе прошел в Баку. На этом фоне о страшных военных преступлениях с обеих сторон конфликта сообщили в Amnesty International — правозащитники установили достоверность видеозаписей, на которых зафиксированы случаи обезглавливания пленных и осквернения трупов солдат.

В МИРЕ

• Новые санкции против представителей Чечни ввели США и Великобритания — юрлица обвинили в финансировании Рамзана Кадырова, а чиновников и силовиков в нарушении прав людей, в том числе, представителей ЛГБТ-сообщества.

• С новым железным занавесом сравнила закрытие границ Белоруссии Светлана Тихановская — ранее власти объявили о введении временного запрета на выезд из страны через наземные пункты пропуска.