Ушел из жизни корейский режиссер Ким Ки Дук

В Латвии на 60-м году жизни умер известный южнокорейский режиссер, обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля Ким Ки Дук. Причиной смерти стали осложнения от Covid-19, пишет со ссылкой на режиссера Виталия Манского Delfi.

По неофициальной информации, в планах корейского режиссера было приобретение дома в Юрмале и оформление вида на жительство, но на запланированную встречу он не явился. После этого коллеги подняли тревогу и начали поиск по больницам.

Ким Ки Дук — лауреат Венецианского кинофестиваля за фильмы «Пьета» и «Пустой дом», Каннского кинофестиваля за фильм «Ариран», Берлинского кинофестиваля — за ленту «Самаритянка». Также известен как автор фильмов «Весна, лето, осень, зима и снова весна», «Натянутая тетива», «Время», «Вздох».