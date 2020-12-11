WSJ рассказала о проблемах в производстве российской вакцины «Спутник V»

Чтобы увеличить производство, российские власти обратились к группе компаний, включая BIOCAD, частную фармацевтическую компанию, которая раньше не участвовала в разработке вакцин. Сотни ученых и техников сейчас ищут способы превратить небольшие количества вакцины в десятки миллионов доз, пишет газета.

«Масштабирование — сложный процесс. То, что было создано в лаборатории, не может быть воспроизведено в больших объемах», — приводит издание слова исполнительного директора BIOCAD Дмитрия Морозова.

Источники WSJ говорят, что компании испытывают проблемы с получением «всего — от крышек для сосудов до биореакторов, в которых выращиваются и ферментируются компоненты вакцины». На заводе BIOCAD поспешили закупить оборудование и реагенты из Германии, Китая и США, но другие производители столкнулись с проблемами при закупке биореакторов — сроки ожидания поставок от иностранных производителей достигают года.

Кроме того, изготовление второй из двух доз «Спутник V» оказалось более сложной задачей — в ней используется другой компонент, который требует больше времени.

Другая проблема — необходимость масштабировать производство на предприятии. Производство вакцины в двухлитровом биореакторе отличается от ее создания в реакторе на 1000 литров. По словам экспертов, это требует многих проб и ошибок, пока не будет найден точный рецепт.

WSJ пишет, что пытаясь решить проблему, рабочая группа из представителей фармацевтических компаний и представителей системы здравоохранения, проводит еженедельные встречи. По словам человека, знакомого с обсуждениями, в последние дни они разработали техническое руководство, как масштабировать работу до 1000-литровых биореакторов, которое будет распространено среди всех производителей для стандартизации и ускорения процесса.

Власти Москвы сегодня анонсировали открытие завода компании «Р-Фарм», который при выходе на полную мощность будет ежемесячно выпускать около 10 млн доз вакцины «Спутник V». По словам мэра Сергея Собянина, предприятие заработает «в ближайшие недели».

Фото: Ксения Иванова для WSJ