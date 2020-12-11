Звание «Человек года» Time присвоил Джо Байдену и Камале Харрис

Журнал Time «Человеком года» назвал избранного президента США Джо Байдена и его будущего вице-президента Камалу Харрис.

Joe Biden and Kamala Harris are TIME's 2020 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/o97QNlSBrl pic.twitter.com/KuoBoebBN4 — TIME (@TIME) December 11, 2020

Байден «может стать первым после Линкольна президентом, унаследовавшим федерацию, когда под вопросом стоит ее жизнеспособность», пишет Time.

Судьбы и Байдена, и Харрис будут определять роль нации в мире, отмечает редактор издания Эдвард Фельзенталь.

Кроме Байдена на звание «Человек года» претендовали президент США Дональд Трамп, главный инфекционист США Энтони Фаучи вместе со всеми сотрудниками системы здравоохранения, а также участники движения за расовую справедливость. Камала Харрис в этот шорт-лист не входила.