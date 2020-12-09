Главное в политике за 9 декабря

ГЛАВНОЕ

• Уголовными делами и ужесточением проверок грозят власти Петербурга владельцам баров и ресторанов, которые отказываются закрывать заведения.

• В ходе последнего рейда силовики избили посетителей и персонал одного из баров. «Со стороны полиции насилие — это обязанность», — прокомментировал инцидент вице-губернатор Евгений Елин.

• Бизнес неоднократно просил власти города смягчить коронавирусные ограничения и компенсировать убытки, но его не услышали. Тогда рестораторы объявили о неповиновении — десятки заведений отказались закрываться на ночь и в новогодние праздники.

• Обращение к Владимиру Путину также не помогло. «Кремль не может в это вмешиваться, все-таки это прерогатива властей региона. Но, конечно, создание каких-то движений «сопротивления», вот это ресторанное движение — это получается сопротивление не региональным властям, а сопротивление людям, жизнь которых они собираются подвергнуть опасности», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

• «Высоко оценила меры, которые принимаются в Петербурге для стабилизации эпидемической обстановки», глава Роспотребнадзора Анна Попова, заявили в пресс-службе губернатора Александра Беглова.

ЭПИДЕМИЯ

• Турция отказалась от закупки российской вакцины от коронавируса — Анкара подписала контракт на закупку 50 млн доз препарата у китайской компании и работает над доставкой 25 млн доз от Pfizer и BioNTech.

• Утекли в Сеть персональные данные 300 тыс. москвичей, переболевших коронавирусом — в мэрии пояснили, что «сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьим лицам».

ПОЛИТИКА

• Неприкосновенность бывших президентов и их семей окончательно утвердила Госдума.

• Анатолий Чубайс сравнил Алексея Навального с юным ленинцем — оппозиционер ранее назвал его «старым комсомольцем», который «уже 20 лет прислуживает Путину».

• Низкие электоральные рейтинги «Единой России» предполагают жесткую кампанию на парламентских выборах, считают в «Левада-центре». Политолог Александр Кынев уверен, что партия власти будет «сушить явку»: «ЕР на протяжении многих лет реализовывала стратегии низкой явки, когда работа строилась по принципу «своих пригоним, остальные нам не нужны». Любое повышение активности граждан будет приводить к снижению процента поддержки «Единой России».

МЕДИА

• «Медиазона» подает в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор — ранее изданию пригрозили блокировкой, обязав удалить статью о коронавирусе в системе ФСИН.

• В Белоруссии местный филиал «Медиазоны» заблокировали за распространение информации telegram-канала NEXTA Live, который в стране признан экстремистским.