Военные преступления в Нагорном Карабахе совершали обе стороны конфликта

Amnesty International проанализировала 22 видео, на которых запечатлены внесудебные казни, жестокое обращение с военнопленными и другими пленными, а также осквернение трупов солдат противника. Два видеоролика документируют внесудебные казни путем обезглавливания, совершенные азербайджанскими военнослужащими, еще на одном видео показано перерезание горла азербайджанскому пограничнику, что привело к его смерти. Видео были опубликованы в частных аккаунтах и ​​группах Telegram, но эксперты подтвердили их подлинность.

«Во время недавних боев в Нагорном Карабахе военные с обеих сторон вели себя чудовищным образом, демонстрируя полное пренебрежение правилами ведения войны», — заявил директор по исследованиям Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев. — Власти Азербайджана и Армении должны немедленно провести независимое, беспристрастное расследование и установить всех ответственных в этих преступлениях. Виновные, а также все без исключения командиры, которые отдавали приказы, допускали или потворствовали этим преступлениям, должны быть привлечены к ответственности».

Другие видеоролики показывают иные нарушения со стороны как армянских, так и азербайджанских военных. Так, на записях видно, как армянские солдаты отрезают ухо мертвому солдату противника, тащат тело по земле за веревку, обвязанную вокруг его ног, и стоят на трупе. Азербайджанские солдаты запечатлены, когда пинают и бьют связанных армянских заключенных и завязывают им глаза, а также заставляют их на камеру критиковать свое правительство.

Международное гуманитарное право прямо запрещает акты насилия в отношении любого задержанного лица, включая военнопленных, нанесение увечий трупам и съемку признаний или доносов в пропагандистских целях, напомнили в Amnesty International.