Лукашенко закрыл границу для выезда из Белоруссии

Официально границы закрываются для предотвращения распространения коронавируса, говорится в постановлении Совета министров. Правила вступают в силу через 10 дней после официальной публикации документа.

Запрет не будет распространяться на обладателей дипломатических и служебных паспортов, официальные делегации, водителей международных автомобильных перевозок, экипажи воздушных и морских судов, поездные бригады, командировочных и некоторые другие категории.

Граждане Белоруссии смогут покинуть страну в следующих случаях:

по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника, супруга (супруги);

для получения медицинской помощи, при предъявлении документов, подтверждающих цель данной поездки;

если они имеют вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве, — к месту постоянного проживания;

если они работают на территории иностранного государства, — при предъявлении подтверждающих документов;

для получения образования в иностранных образовательных организациях — при предъявлении документов, подтверждающих получение ими образования в иностранных учебных заведениях, или документов учреждения образования Республики Беларусь о направлении на обучение.

При этом выезжать на работу, учебу, а также имеющим вид на жительство в другой стране можно будет не чаще одного раза в течение шести месяцев.

Иностранцам, прибывающим в Белоруссию будет необходимо будет иметь при себе справку, подтверждающего отрицательный тест на COVID-19.