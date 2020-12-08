Главное в политике за 8 декабря

ГЛАВНОЕ

• Запретить распространение сведений об имуществе и частной жизни судей, сотрудников силовых ведомств и ряда чиновников предложили Госдуме — депутаты от «Единой России» и ЛДПР внесли соответствующий законопроект.

• «Журналисты будут лишены возможности на законных основаниях делать расследования про чиновников и силовиков», — отмечает адвокат Станислав Селезнев.

• «Законодатели считают, что новости о роскошных апартаментах и дорогих машинах сильных мира сего негативно влияют на осуществление ими своих полномочий, — говорят в «Открытой России». — Судья не может судить, а силовик получает моральную травму. Счастье любит тишину, а не антикоррупционную декларацию о доходах».

• «Депутаты решили разрешить чиновникам, силовикам и судьям брать взятки, воровать, пилить, откатывать, принимать заносы и прочее без каких-либо ограничений», — констатирует экономист Сергей Алексашенко.

• «Хватит писать сложные законы, вносить правки и поправки, — обращается к авторам законопроекта политик Дмитрий Гудков. — Просто напишите один последний законопроект. «Нам — можно. Вам — нельзя». И приписку: кто такие мы и вы».

• Госдума приняла в первом чтении законопроекты о расширении полномочий полиции и о возможности признавать иноагентами физических лиц.

РАССЛЕДОВАНИЕ

• Французское гражданство имеет Любовь Кириенко, дочь первого замглавы администрации президента России, куратора внутренней политики Кремля Сергея Кириенко, пишет The Insider.

• Любимое увлечение Кириенко: объявлять всех «иностранными агентами». И, конечно же, именно у его дочери нашлось французское гражданство, пишет Алексей Навальный: «Тебя посадят на пять лет, объявив иноагентом за распространение ролика о коррупции. И посадят именно для того, чтобы дети замглавы АП могли без проблем наслаждаться европейскими паспортами».

• Чтобы скрыть реальное местонахождение президента Владимира Путина, ему оборудовали два одинаковых рабочих кабинета в резиденциях в Сочи и Подмосковье, утверждает «Проект».

• «Когда нам не рассказывают про семью президента под предлогом безопасности, то это обман. Не рассказывают, чтобы воровать. Когда строят два кабинета под предлогом безопасности, то это обман. Не рассказывают, чтобы врать. Врать и воровать — главный кремлевский лозунг», — констатирует директор ФБК Иван Жданов.

ПОЛИТЭКОНОМИКА

• Десятки кафе, баров и ресторанов в Петербурге отказываются закрываться на новогодние каникулы, как того требуют власти. Для оповещения клиентов в интернете открыта «Карта сопротивления».

• Прекратит работу основанный Алексеем Кудриным Фонд развития гражданских инициатив «Диалог».

• Единственной россиянкой в рейтинге 100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes вновь оказалась Эльвира Набиуллина, потеряв при этом несколько позиций.

В МИРЕ

• В Великобритании стартовала массовая вакцинация от COVID-19 — первыми прививки получат люди старше 80 лет, клиенты домов престарелых, а также медицинские и социальные работники.

• В список для наблюдения за правительствами, которые допустили «серьезные нарушения свободы вероисповедания», США включили Россию.

• Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен обратиться в суд из-за отстранения его от олимпийских мероприятий.