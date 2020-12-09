В ночь с 8 на 9 декабря сотрудники СК, полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора и комитета по контролю за имуществом города провели рейд по кафе, барам и ресторанам Петербурга. В трех заведениях Центрального района выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сообщили в СК.

Облаве подвергся и бар Commode на улице Рубинштейна. Как рассказала «Фонтанке» управляющая Оксана Василенко, заведение работало за закрытыми дверями. Сотрудники правоохранительных органов начали звонить в домофон около полуночи. Увидев в камере отряд из примерно 30 человек, сотрудница ресепшена побоялась открывать дверь и попыталась дозвониться до руководства. Но в это время один из посетителей начал «вести вызывающе и хотел открыть дверь». Это мог быть «подставной человек», считает Василенко. Его попытались остановить, но в это время силовики начали ломать дверь.

«Они не вошли, они вбежали агрессивно с криками и начали всех класть на пол. Если кто-то пытался спросить или не исполнял, получал дубинкой со всего размаха, — рассказала Василенко. — Ничего не рассказывали, не говорили, лицом в пол и дубинкой сверху, девчонкам и парням досталось».





Трех человек из бара увезли в отдел полиции. Им грозят дела о мелком хулиганстве.

Ранее десятки кафе, баров и ресторанов в Петербурге отказались закрываться на новогодние каникулы, как того требуют власти. Также они продолжают работать в ночное время, хотя это запрещено. Для оповещения клиентов в интернете они открыли «Карту сопротивления».

2 декабря стало известно, что с 30 декабря по 10 января в Петербурге прекращается доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором. С 30 декабря по 3 января запрещается работа общепита. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей с 19:00 до 6:00.

Смягчить введенные ограничения и компенсировать потери от губернатора Александра Беглова требовали рестораторы, отельеры и туроператоры из Межотраслевого координационного совета гостеприимства и услуг, а также общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей Анастасия Татулова. Но обращения остались без удовлетворения.

Сегодня бизнес обратился к президенту Владимиру Путину. Решение о закрытии отрасли туризма и общественного питания в Новый год и новогодние каникулы «может практически уничтожить большинство как крупных, так и средних и малых предприятий сферы гостеприимства, туризма и сервиса», говорится в письме. При этом «надлежащего анализа ситуации и обсуждения возможных мер одновременного снижения распространения коронавирусной инфекции и сохранения рабочих мест в отрасли правительством города проведено не было».

Отказ баров от соблюдения ограничений — это неуважение к людям, которых они могут подвергнуть опасности, заявил в ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Кремль не может в это вмешиваться, все-таки это прерогатива властей региона. Но, конечно, создание каких-то движений «сопротивления», вот это ресторанное движение — это получается сопротивление не региональным властям, а сопротивление людям, жизнь которых они собираются подвергнуть опасности».