«Сушка» обязательна

За «Единую Россию» в конце ноября были готовы проголосовать порядка 29%, за ЛДПР — 11%, за КПРФ — 7%, за «Справедливую Россию» — 5%, показал последний опрос «Левада-центра». Еще порядка 3% россиян готовы отдать свои голоса за «Коммунистов России». В пересчете на голоса тех, кто уже определился с выбором и готов принять участие в парламентских выборах, возможные электоральные результаты этих партий составляют соответственно 43%, 17%, 11%, 7% и 5% потенциальных участников выборов.

«При нынешнем раскладе партийных симпатий «Единая Россия» может рассчитывать примерно на половину из 225 мест в Думе, формирующихся по партийным спискам. Если верить сообщениям, что перед партией власти поставлена цель получить на следующих выборах две трети мест в парламенте, то для ее осуществления она должна будет получить практически все из 225 мест, распределяемых по результатам голосования в одномандатных округах. Это означает, что в следующем году нас может ждать жесткая предвыборная кампания», — пишут социологи.

Сейчас позиции «Единой России» существенно слабее, чем это было перед выборами в Госдуму в 2016 году, потому что тогда еще работал так называемый «крымский эффект», действие которого прекратилось в 2018 году, говорит замдиректора «Левада-центра» Денис Волков. «Основной спад рейтингов произошел после пенсионной реформы. Пока о серьезном тренде на снижение я бы не говорил, но условия для него, конечно, есть», — отметил эксперт в беседе со Znak.com. Таким условием может стать потенциальное ухудшение экономической ситуации в стране, говорит Волков. Ведь экономические последствия второй волны коронавируса имеют отложенный эффект, а вину за ухудшение качества жизни избиратель будет возлагать именно на партию власти.

Для улучшения своих результатов партия власти будет использовать излюбленный способ «сушки явки», считает политолог Александр Кынев. «ЕР на протяжении многих лет реализовывала стратегии низкой явки, когда работа строилась по принципу «своих пригоним, остальные нам не нужны». Любое повышение активности граждан будет приводить к снижению процента поддержки ЕР», — говорит он.

При этом политолог подчеркивает, что «чем больше российские власти будут вводить запретов и ограничений [в ходе борьбы с пандемией], лишая людей возможности сбросить напряжение, тем с большим раздражением они придут на избирательные участки».