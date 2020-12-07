Главное в политике за 7 декабря

ГЛАВНОЕ

• В Евросоюзе утвердили аналог «акта Магнитского» — глобальный режим санкций за нарушения прав человека. Пока «черный список» пуст.

• «На это ушло десять лет, но теперь мы добавили 27 стран к движению «Глобальная справедливость Магнитского». Монументальный и исторический день!» — прокомментировал решение Билл Браудер, глава фонда, где работал убитый юрист Сергей Магнитский, лоббирующий введение санкций за нарушение прав человека.

• Приветствует принятие закона экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская: «Он будет служить дополнительным инструментом против режима Лукашенко, позволяя преследовать лиц, ответственных за насилие над протестующими».

• Историческим решением шаг ЕС назвал председатель фонда Бориса Немцова, вице-президент фонда «Свободная Россия» Владимир Кара-Мурза.

• Отказаться от принятия законопроектов, нарушающих права НКО, в том числе поправок об «иностранных агентах», призвала Госдуму РФ комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.

• В «Единой России» решили поддержать законопроект о признании иноагентами физических лиц.

РАССЛЕДОВАНИЕ

• Всего за $100 бывший зять президента России Кирилл Шамалов после свадьбы приобрел 3,8% акций компании «Сибур» — их рыночная цена могла составить около $380 млн. О сделке пишут «Важные истории» в своем расследовании, основанном на переписке Шамалова. В Кремле назвали публикацию «подгонкой разных слухов».

ПОЛИТЭКОНОМИКА

• Россия провалила программу импортозамещения продуктов, в том числе запрещенных к ввозу с 2014 года, показало исследование Национального рейтингового агентства.

• Рублевые депозиты россиян в Сбербанке в ноябре сократились более чем на 100 млрд руб. — это самый сильный отток с декабря 2014 года.

• Смягчить новогодние ограничения для бизнеса в Петербурге правительство попросила общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей Анастасия Татулова — ранее власти города, в частности, запретили работу общепита с 30 декабря по 3 января.

В МИРЕ

• Из Турции депортируют журналистов НТВ — они снимали сюжет о боевых беспилотниках.

• На 2,5 года тюрьмы осудили в Минске гражданку Швейцарии Наталью Херше — на женском марше 19 сентября она сорвала балаклаву с омоновца.

• Россиянина Александра Винника во Франции приговорили к пяти годам заключения за вымогательство и отмывание средств через платформу криптовалютной биржи BTC-e.