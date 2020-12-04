Close

#Главное в политике

Главное в политике за 4 декабря

04.12.2020

Россия вновь проигрывает экс-акционерам ЮКОСа и национализирует новую компанию 

РОССИЯ И МИР

• Конгресс США согласовал новые санкции против «Северного потока-2», но Дональд Трамп хочет наложить вето на документ о военном бюджете, куда вошли пункты об ограничениях — парламентарии не включили в него инициированные президентом изменения в законодательство о деятельности соцсетей. 

• Верховный суд Нидерландов отказал России в отсрочке по делу ЮКОСа — теперь экс-акционеры нефтяной компании могут продолжать добиваться выплаты $57 млрд, которые им присудили ранее.

• Об истоках судебного спора России и бывших акционеров ЮКОСа читайте здесь

ПОЛИТЭКОНОМИКА

• «Башкирская содовая компания» национализирована судом по поручению президента — Владимир Путин приказал проверить ход приватизации, Генпрокуратура нашла нарушения, арбитраж передал акции компании государству. 

• Нефть растет, рубль укрепляется после решения ОПЕК+ наращивать добычу не на два, а на 0,5 млн б/с с января 2021 года. 

ЭПИДЕМИЯ

• Смягчить введенные из-за коронавируса ограничения на новогодние праздники и компенсировать потери потребовали предприниматели Петербурга от губернатора Александра Беглова

• В Москве продолжит лечение от коронавируса врио главы Дагестана Сергей Меликов

• Кипр с марта начнет пускать туристов, прошедших вакцинацию от COVID-19. 

РЕПРЕССИИ

• На 400 тыс. руб. оштрафовал суд активистку из Воронежа Надежду Белову за комментарий о взрыве в здании УФСБ Архангельска. 

• Военная разведка проверит достоверность и степень секретности данных, которые журналист и советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов якобы передал иностранным разведкам. 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.