Бывший супруг дочери Путина купил 3,8% акций «Сибура» за $100

Кирилл Шамалов, который был мужем дочери президента России Владимира Путина Катерины Тихоновой, после их свадьбы приобрел пакет 3,8% акций компании «Сибур» за $100. О сделке пишут «Важные истории» в своем расследовании, основанном на переписке Шамалова.

В июне 2013 года офшорная компания Кирилла Шамалова Kylsyth Investments Ltd, приобрела у другой офшорной компании Volyn Portfolio Corp. 38 тысяч акций еще одной офшорной компании Themis Holdings Ltd. На тот момент Themis Holdings Ltd была материнской компанией «Сибура». Иными словами, приобретя акции Themis Holdings Ltd, Шамалов автоматически стал владельцем 3,8 % «Сибура». До этой сделки он уже владел 0,5 % холдинга: таким образом, его совокупная доля в «Сибуре» составила 4,3 %, описывают сделку «ВИ».

При этом цена 3,8 % «Сибура» составила для Щамалова всего $100. Сам он оценивал весь «Сибур» в $10 млрд. Таким образом, рыночная цена его пакета могла составить около $380 млн.

В компании пояснили, что сделки в 2013 году проходили в рамках одного из этапов программы дополнительной мотивации широкого круга руководящих менеджеров компании. Разные этапы подразумевали разных участников и различные условия для различных групп участников. Условия продажи акций Шамалову не отличались от условий продажи для ряда других менеджеров. Но «ВИ» пишут, что изучили контракты 11 топ-менеджеров, участвовавших в опционной программе «Сибура». Все они платили реальные деньги за акции — со скидкой около 15% от их рыночной стоимости, что является нормальной практикой в таких мотивационных программах.