Главное в политике за 3 декабря

ГЛАВНОЕ

• России объявлена «юридическая война», уверен министр юстиции Константин Чуйченко, поэтому страна «должна адекватно защищаться, а иногда и наступать».

• О необходимости дополнительных мер по противодействию ряду некоммерческих организаций заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев: «Иностранные неправительственные организации пытаются под разными предлогами обострять внутриполитическую ситуацию в отдельных регионах, в том числе с использованием связанных с ними российских некоммерческих организаций, для этого привлекают близкие к ним интернет-СМИ».

• С началом 2021 года в России начнется новый виток репрессий, считает глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков: «Следующий год предвыборный, снова внутренние и внешние враги активизируются. Иностранное вмешательство затрагивает всевозможные сферы жизнедеятельности, оранжевые революции подступают все ближе к границам».

• В последнее время в Госудму внесли ряд законопроектов, которые ужесточают контроль государства над НКО, расширяют понятие «иноагента», осложняют проведение массовых акций.

• Сегодня применять статус «иностранный агент» не только к некоммерческим, но и к коммерческим организациям предложил заместитель министра юстиции Олег Свириденко.

• Правительство поддержало законопроект о запрете иностранного финансирования публичных мероприятий.

• С проверкой сотрудники прокуратуры нагрянули в правозащитный центр «Мемориал».

• Более 30 представителей правозащитных организаций вступились за директора проекта «Правовая инициатива» Ванессу Коган, которой аннулировали вид на жительство в России.

ЭПИДЕМИЯ

• В Москве пункты вакцинации от COVID-19 откроются уже 5 декабря.

• Ни производители, ни дистрибьюторы пока не имеют права распространять вакцину ни в розницу, ни оптом, отмечают эксперты.

• Публично, под телекамеры, сделать прививки от коронавируса готовы бывшие президенты США Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон — это может повысить доверие общества к безопасности вакцины, как только ее одобрит Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами.

• Владимир Путин, поручив начать массовую вакцинацию россиян, сам ставить прививку не спешит.

• 30 млн руб. в разгар пандемии выделили из бюджета на проведение ледовых шоу Татьяны Навки, супруги пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

ПОЛИТИКА

• О последнем дне работы в «Роснано» сообщил глава госкорпорации Анатолий Чубайс — на его смену придет первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов.

• «Чубайс надолго пережил свое время. И сейчас, когда модернизационные мечты в прошлом, а Запад воспринимается властью исключительно как угроза, он больше не востребован — ни как реформатор, ни как модернизатор, ни как коммуникатор с заграницей», — считает политолог Алексей Макаркин.

• «В прошлом году Путин заявил, что «либерализм изжил себя», говоря, прежде всего о Европе, — отмечает журналист Дмитрий Колезев. — Однако его точка зрения распространяется и на либералов внутри страны, главным из которых был и остается Чубайс. Увольнение Чубайса можно воспринять как иллюстрацию тренда на снижение влияния либерализма как политического и экономического учения в России».

• «Чубайс — это Навальный вчера. Та же вера в прекрасную Россию будущего, решительность и бесстрашие, — пишет политолог Кирилл Рогов. — На Чубайса теперь назначили выпускника Суворовского училища, который был порученцем Чемезова, носил за ним портфель, делал проводки. Он там просидит пять лет и будет по указаниям Чемезова отправлять бюджетные деньги из точки А в точку Б».