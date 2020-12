Спасти «Северный поток-2» может конфликт Трампа с соцсетями

Санкции против строительства газопровода «Северный поток-2» вошли в проект оборонного бюджета США на 2021 год, его согласовали обе палаты конгресса США. Документ предусматривает ограничения для компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства, передает РБК. Также санкции распространяются на компании, которые предоставляют услуги для модернизации или установки сварочного оборудования на участвующих в строительстве судах, а также их модификации.

Ранее сообщалось, что для окончания строительства газопровода, судно-трубоукладчик «Академик Черский» необходимо переоборудовать для работы с трубами большего диаметра. Как писала WSJ, новые санкции как раз будут нацелены на компании, которые будут заниматься этой модификацией.

Между тем, президент США Дональд Трамп обещал наложить вето на решение Конгресса по военному бюджету на 2021 финансовый год, обращает внимание «КоммерсантЪ». Он не согласен с тем, что сенаторы не включили в него инициированные президентом майские изменения в законодательстве по деятельности соцсетей.

«Очень печально для нашей страны. Выглядит так, что сенатор Джеймс Инхоф не включит прекращение раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций в проект военного бюджета. Очень плохо для нашей национальной безопасности и честности выборов. Последний шанс это решить. Я применю вето», — написал Трамп в Twitter.

Раздел 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года защищает компании от исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента.

