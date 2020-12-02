Члены СПЧ рассказали о желаемых темах разговора с Путиным

На ежегодной встрече с Владимиром Путиным члены Совета при президенте по правам человека намерены поднять темы отравления Алексея Навального, законопроектов, усиливающих контроль за работой иностранных агентов, а также инициатив, направленных на усложнение организации митингов. Об этом они рассказали «Открытым медиа».

Председатель комиссии СПЧ по развитию НКО Наталия Евдокимова намерена просить президента об отзыве или как минимум широком обсуждении законопроектов, направленных на усложнение работы НКО — иностранных агентов до их рассмотрения Госдумой. По ее словам, за последнее время было принято уже 11 законопроектов, дискриминирующих НКО-иноагентов, хотя в решениях Конституционного суда говорилось, что такие организации имеют те же права, что и другие. «Нынешний пакет инициатив будет последней каплей, которая просто уничтожит гражданский некоммерческий сектор», — говорит Евдокимова.

О законопроектах, ужесточающих правила организации и проведения митингов, хочет поговорить с президентом директор аналитического центра «Сова» Александр Верховский. «Эти инициативы сделают почти невозможным проведение митингов, там же сама процедура, про создание счета, с какой-то безумной отчетностью: для маленьких организаций станет просто невозможным проведение митингов», — считает он.



Председатель комиссии СПЧ по гражданским свободами и активности Николай Сванидзе он намерен коснуться дела журналиста Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене, а также спросить Путина по какой причине до сих пор не ведется расследование отравления Алексея Навального.

Член ОНК Ева Меркачева планирует попросить у президента провести масштабную амнистию заключенных, в том числе в связи с пандемией коронавируса.