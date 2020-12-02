6 млрд рублей на победу формы над содержанием

О стоимости сервиса, который официально называется Цифровой платформой реализации основных гарантий избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, сообщил сопредседатель ассоциации «Голос» Григорий Мельконьянц.

«В рамках цифровой платформы будет сформирован новый регистр данных участников избирательного процесса. Получая данные из разных источников (МВД, ЗАГС и т.д.) и сопоставляя их, мы сможем постоянно актуализировать цифровые профили участников избирательного процесса», — рассказал на заседании ЦИК Олег Качанов, замглавы Минкомсвязи России.

Проектирование цифровой платформы первой очереди будет завершено до конца 2021 года, в 2022 году она будет использована в ходе выборов.

Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что система ГАС «Выборы» безупречно работала 20 лет, однако устарела: «Система, которую мы готовим, должна быть современной сейчас и оставаться современной через 10 лет, поэтому во многих отношениях мы должны быть на шаг, на два шага впереди».

«Развиваться надо и хорошо, что деньги на это находятся, однако когда в условиях политизации общества происходит подавление конкуренции, и набирают оборот политические репрессии, разговоры про удобство голосования — это победа формы над содержанием», — считает Мельконьянц.

Он отметил, что в ЦИК так и дали ответов на о вопросы о том, смогут ли кандидаты в Госдуму собирать до 100% подписей через Госуслуги; смогут ли они подавать документы на регистрацию электронно с помощью удобного интерфейса.

«При этом из-за слабеющей и стареющей власти нас ждет как никогда много потенциальных кандидатов, пораженцев в политических правах, которым никакие цифровые сервисы ЦИК не помогут», — констатирует эксперт.

О том, что Центризбирком откажется от системы ГАС «Выборы» президенту Владимиру Путину Памфилова сообщала еще в 6 ноября. ЦИК намерен перевести избирательные комиссии «на принципиально новые, сверхсовременные методы работы», что позволит максимально расширить «возможности всех участников избирательного процесса», говорила она.

Как сообщал РБК, расходы федерального бюджета на деятельность Центризбиркома в 2021 году вырастут на 27,4% и достигнут 20,2 млрд руб. Рост ассигнований связан с проведением выборов в Госдуму.