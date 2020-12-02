Беглов зачищает Петербург от независимых депутатов

Прокуратура Петербурга начала проверку достоверности деклараций, поданных муниципальными депутатами округа «Гавань». Ранее троих независимых депутатов в городе уже лишили мандатов, рассказал замглавы «Гавани» Сергей Кузин. Он отметил, что в совете округа семь из десяти депутатов являются независимыми.

«Если в других случаях Беглов проверял отдельных депутатов, то у нас хотят снять весь округ. Троих депутатов в других округах, Светлану Уткину, Анну Каруличеву, Веру Морозову, уже сняли незаконно — ведь ошибки в декларациях самой проверкой были признаны несущественными, и их декларации не содержат существенных искажений сведений о доходах. Оснований для досрочного прекращения полномочий нет. Теперь очевидно, что это были не отдельные случаи, а целенаправленная политика, которая только начинается», — пишет Кузин.

По его словам, репрессии против мундепов — это начало кампании команды губернатора Александра Беглова на выборах в Законодательное Собрание Петербурга в 2021 году. По данным СМИ, извещения о проверках получили и ряд депутатов из других округов города.

Беглов устроил охоту за независимыми депутатами. Он подал заявления о лишении статуса оппозиционных мундепов за якобы мелкие ошибки в декларации. Под огонь попали Анна Карауличева, Вера Морозова и Светлана Уткина.



У меня один вопрос: у самого Беглова с декларацией всё в порядке? — Андрей Пивоваров (@brewerov) November 26, 2020

1 декабря мандата лишили депутата МО «Финляндский» Светлану Уткину, которая также является членом совета «Открытой России». «Формально — за ошибки в декларации, которые губернатор Беглов в своем письме назвал «не признанными несущественными». Претензий две: счет в Сбербанке, которого не существует, и неуказанные в качестве дохода 705 руб. налогов», — рассказали в «Открытой России».

В Питере под надуманным предлогом хотят поснимать всех независимых депутатов. Беглов устраивает чистку мундепов перед выборами в Заксобрание в 2021 году https://t.co/7Y1usSoiNK — Соболь Любовь (@SobolLubov) December 2, 2020

Своих мандатов лишились также Вера Морозова (МО «Малая Охта»), за что проголосовали 10 из 18 депутатов-единороссов, и Анна Каруличева (МО «Нарвский округ»). Они баллотировались от партии «Яблоко».



Всего в 2019 году на выборах в Петербурге порядка 400 из 1560 мандатов выиграли независимые кандидаты и представители оппозиции, писал РБК.