Эдуард Глезин: Как Михаил Горбачев открыл дорогу к свободным выборам

Закончилась долгая эпоха «выборов без выбора».

В избирательной системе появился ряд весьма существенных новшеств:

– вводились выборы на конкурентной основе, то есть конституционно было закреплена возможность выбора депутатов в одномандатных округах из нескольких кандидатов; в политический лексикон вошло сочетание «альтернативные выборы», «альтернативные кандидаты»;

– участники собраний могли выдвигать любую кандидатуру, в том числе и свою: появилось самовыдвижение

– впервые выдвижение кандидатов в депутаты собраниями по месту жительства стало конституционной нормой; в таком собрании должно было участвовать 500 избирателей, проживающих на территории избирательного округа (статья 37); статья 9 сохраняло право выдвижения кандидатов за трудовыми коллективами и общественными организациями;

– обсуждение деловых и личных качеств кандидатов стало важным элементом избирательной кампании; агитация могла вестись как «за», так и «против» как на собраниях, так и в средствах массовой информации; право агитации отсутствовало в Конституции СССР 1936 года, не было четко прописано в Конституции СССР 1977 года;

– кандидаты в депутаты получили право выступать с программой своей будущей деятельности (Закон о выборах, статья 45), а не присоединяться к «нерушимому блоку коммунистов и беспартийных», началось соревнование программ, но избиратели получили возможность делать вполне осознанный выбор; возникли условия для возрождения реальной политической конкуренции, борьбы;

– статья 7 Закона о выборах предусматривала возможность присутствия на заседаниях избирательных комиссий, в том числе при регистрации кандидатов в депутаты, подсчете голосов на избирательном участке, при определении результатов выборов по округу и подведении общих итогов выборов, представителей трудовых коллективов, общественных организаций, собраний избирателей, доверенных лиц, а также представителей печати, телевидения, радио; работа избирательных комиссий оказалась под пристальным общественным контролем;

– избирательные ящики должны были устанавливаться так, чтобы голосующие при подходе к ним обязательно бы проходили через кабины или комнаты для тайного голосования (статья 52).

Реформа (а фактически – создание) избирательной системы в СССР началась после XIX Всесоюзной конференции КПСС (28 июня – 1 июля 1988 г.). В принятой на конференции резолюции “О демократизации советского общества и реформе политической системы” отмечалась необходимость обеспечить “неограниченное выдвижение кандидатур, широкое и свободное их обсуждение, включение в избирательные бюллетени большего числа кандидатов, чем имеется мандатов”.

Этой же резолюцией была в общих чертах обрисована “реконструкция высших органов государственной власти”: высшим органом власти страны становится съезд народных депутатов СССР, “в состав которого наряду с депутатами от территориальных и национально-территориальных избирательных округов должны войти депутаты, представляющие основные звенья политической системы – партию, профсоюзы, комсомол, другие массовые общественные, а также кооперативные, творческие, научные организации, избранные демократическим путем на съездах или пленумах их центральных органов”.

В соответствии с резолюцией партийной конференции были подготовлены проекты Законов СССР “Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) СССР” и “О выборах народных депутатов СССР”. Президиум Верховного Совета СССР принял 21 октября 1988 г. решение вынести эти проекты на всенародное обсуждение. 22 октября в центральных, республиканских, краевых, областных газетах был опубликован проект изменений Конституции, а 23 октября – проект Закона СССР “О выборах народных депутатов СССР”.

Проекты действительно вызвали оживленную дискуссию: газеты постоянно публиковали мнения читателей о тех или иных положениях. Итоги обсуждения законопроектов в Москве были подведены на сессии Моссовета в конце ноября. Как отмечалось в докладе депутата Моссовета К.Ф. Шеремета, всего было проведено 8 500 собраний (партийных, комсомольских, профсоюзных, неформальных организаций), где обсуждались проекты. От москвичей поступило более 13 тысяч критических замечаний и конструктивных предложений.

Законы были приняты 1 декабря на сессии Верховного Совета СССР. Против Закона СССР “Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) СССР” голосовало 3 члена Совета Национальностей и 2 члена Совета Союза, воздержались 26 членов Совета Национальностей и 1 член Совета Союза (уникальный случай для того времени). Закон СССР “О выборах народных депутатов СССР” был принят единогласно.

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