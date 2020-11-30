Главное в политике за 30 ноября

ГЛАВНОЕ

• Раскрыть все обстоятельства покушения на Алексея Навального призвали Россию 56 стран — участниц Конвенции по запрещению химического оружия на конференции в Гааге — в резолюции говорится о согласии подписантов с выводами экспертов об отравлении российского политика веществом из группы «Новичок».

• Аналогичный американскому «акту Магнитского» санкционный режим будет утвержден Евросоюзом в ближайшее время — ему могут дать имя Навального.

• Члены Конгресса США договорились о новых санкциях против газопровода «Северный поток – 2» — они будут нацелены на компании, которые будут заниматься переоборудованием судна-трубоукладчика «Академик Черский», а также на предприятия, которые должны страховать, инспектировать и сертифицировать газопровод.

• США планируют ввести санкции и в отношении предприятий «Роскосмоса», работающих с радиоактивными материалами, в том числе над проектом космического «ядерного буксира».

• «Западные государства стремятся сохранить привилегированное положение, нарушая важнейшие международные принципы через политику экономического давления, — заявил премьер России Михаил Мишустин. — Санкции становятся инструментом вмешательства во внутренние дела, под надуманными предлогами вводятся протекционистские меры в торговле и инвестициях».

ЭПИДЕМИЯ

• С апреля по середину ноября в стационарах для зараженных коронавирусом умерли 74 866 человек, хотя Роспотребнадзор сообщал только о 36 516 смертях от COVID-19, пишет «Медиазона» со ссылкой на данные Минздрава.

• По подозрению в мошенничестве при поставках медицинских масок силовики задержали бывшего министра здравоохранения Иркутской области Наталию Ледяеву.

• Мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса, введенный из коронавируса, продлен до конца года.

ПОЛИТИКА

• Малые партии привлекли больше средств, чем парламентская оппозиция. Самой богатой остается «Единая Россия».

• К выборам в Госдуму малые партии могут присоединиться к «Справедливой России» — среди подлежащих «утилизации» по задумке администрации президента «Родина», «За правду», «Патриоты России» и Пенсионеры России, пишут «Ведомости».

• «Объединение, на первый взгляд, может быть выгодно всем. Но есть и ограничитель, — пишет политолог Алексей Макаркин. — Проходных мест в партийном списке мало, желающих много. Есть еще и интересы «эсеровских» губернаторов и спонсоров, которые захотят гарантий. Так что малым партиям могут не понравиться условия — а «эсеры» многого им не предложат».

РОССИЯ И МИР

• Из Приднестровья необходимо вывести российских военных, а миротворческую миссию трансформировать в гражданскую под эгидой ОБСЕ, заявила избранный президент Молдавии Майя Санду.