СК массово вызывает на допросы свидетелей Сталинградской битвы

Следственный комитет разослал повестки на допрос пожилым людям, которые могли быть свидетелями преступлений нацистов во время Сталинградской битвы.

Как пишет «Новая газета», 28 ноября повестку на имя бывшего узника нацистских лагерей, 94-летнего волгоградца Василия Н., получили его родственники. В документе пояснялось, что «в производстве следственного отдела по Центральному району Волгограда находится поручение следователя ГСУ СК РФ по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ, по факту совершения немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками убийств не менее 1700 советских граждан из числа мирного населения в период оккупации Сталинградской области с 17.07.1942 по 02.02.1943». На допрос следователь обязал пенсионера явиться 1 декабря к 10 утра. Но родственники не стали говорить ему о вызове на допрос, побоявшись за его здоровье.

Как рассказал внук Василия Дмитрий Чистяков, он сам связался со следователем, и тот рассказал, что аналогичные повестки рассылаются по всей России. Только в Центральном районе Волгограда их отправили по 80 адресам.

Собеседник «Новой газеты» в СК пояснил, что уголовное дело «о массовых убийствах мирных граждан» было возбуждено в июле. «Речь идет о расстрелах, убийствах голодом и захоронении заживо мирных жителей в 15 населенных пунктах Сталинградской области, — рассказал он. — В одной из станиц установлен факт расстрела нацистами 50 воспитанников детского дома в возрасте от 4 до 15 лет. Повестки тем, кто застал войну в Сталинграде, действительно рассылают сейчас по всей России, но основные следственные действия — это все-таки экспертизы и полевые раскопки, направленные на установление личностей убитых мирных жителей и самих нацистов».