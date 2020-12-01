Навального проверяют на экстремизм

О проверке пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, следствие считает, что утром 27 апреля Навальный, участвуя в прямом эфире программы «Разворот» на радиостанции «Эхо Москвы» призывал к насильственному изменению конституционного строя в России. Поэтому 30 ноября начата проверка на наличие признаков публичных призывов к экстремистской деятельности.

Навальный в эфире «Эха» 27 апреля рассказывал о своей программе «Пять шагов для России» и о необходимости помогать финансово населению и бизнесу во время пандемии.

«Знаете, если наша власть такова, что она ради того, чтобы не сделать мне что-то приятное, они хотят оставить голодными 60 миллионов человек, — такую власть нужно точно свергать прямо сейчас, вполне вероятно, даже насильственный образом», — сказал в частности политик.

— Экономика валится, людям работать негде, пандемия добила итак разрушенное здравоохранение. Что делать будем, Владимир Владимирович?



— Лепить новое уголовное дело на Навального!



Когда мозгов на управление страной не хватает, в ход идут уголовные дела — Соболь Любовь (@SobolLubov) December 1, 2020

Ну пересмотрел я эфир с Навальным, экстремизма там конечно нет - потому и более полугода никто претензий не предъявлял ему, но вспомним, что Егора Жукова осудили и за меньшее по этой статье.

Задача - напугать, чтобы не вернулся в Россию. Чего уж тут — Алексей Венедиктов (@aavst) December 1, 2020

Уголовное преследование может помешать Навальному вернуться из Германии, где он проходит реабилитацию после отравления в России боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок». На родине против оппозиционера уже заведено уголовное дело о клевете из-за сообщения в Twitter о рекламе поправок к Конституции. Но Навальный неоднократно говорил, что намерен вернуться в Россию.