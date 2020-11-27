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#Главное в политике

Главное в политике за 27 ноября

27.11.2020

Навальный в Европарламенте

ГЛАВНОЕ

• Ввести санкции против олигархов из окружения президента России Владимира Путина призвал Европарламент Алексей Навальный. «Пока яхты Усманова стоят в Барселоне и Монако, никто в Кремле не будет относиться к санкциям серьезно. Заставьте Абрамовича, Ротенберга и Усманова забрать их яхты и перевести в Беларусь», — сказал Навальный, выступая в комитете по международным делам Европарламента. 

• Полностью выступление Навального, а также Ильи Яшина, Владимира Милова и Владимира Кара-Мурзы смотрите здесь (англ. язык). 

• Работой Путина не удовлетворены больше половины российских предпринимателей, показал опрос «Левада-центра». Деятельность премьер-министра Михаила Мишустина и правительства не устраивает две трети бизнесменов. 

• Ежегодная пресс-конференция Путина пройдет в режиме видеоконференции 17 декабря. 

РЕПРЕССИИ

• Новый повод для уголовного и административного преследования — депутаты предложили приравнять к экстремизму публикацию фото нацистских преступников. 

• В УДО отказали узникам «московского дела» Эдуарду Малышевскому и Константину Котову

ВОЙНА

• В арсенале российских наемников в Ливии появились 14 боевых самолетов, пишет Bild со ссылкой на доклад военных США — всего на стороне генерала Халифы Хафтара воюют до четырех тысяч контролируемых Кремлем солдат. 

БЕЛОРУССИЯ 

Александр Лукашенко заявил, что покинет пост президента Белоруссии после принятия обновленной Конституции. 

• Расследованием преступлений белорусских силовиков в займется прокуратура Литвы — закон позволяет проводить досудебное расследование и сам суд, даже если преступление было совершено не в Литве и подозреваемый не находится в стране. Обязательно лишь присутствие жертвы. 

Клип о зверствах силовиков выпустила популярная группа «Каста». «На написание песни нас вдохновила общая атмосфера, начиная с событий на Болотной», — говорит участник команды Михаил Епифанов, отмечая, что сценарий клипа подсказали белорусские события. 

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