56 стран — членов ОЗХО осудили отравление Навального

В резолюции Конвенции по запрещению химического оружия говорится, что Навального отравили веществом из группы «Новичок».

«Мы полностью уверены в выводе независимых экспертов ОЗХО о том, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок». Оно применялось и при отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году», — сказано в документе.

Подписавшиеся страны призвали Россию раскрыть обстоятельства атаки с применением химического оружия.

UK is pleased to join 55 other States Parties in a joint statement to #CSP25 on the Navalny issue https://t.co/q9xjoDzH1f