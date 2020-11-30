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#Навальный

56 стран — членов ОЗХО осудили отравление Навального

30.11.2020

Раскрыть все обстоятельства покушения на Алексея Навального призвали Россию 56 стран — участниц Конвенции по запрещению химического оружия на конференции в Гааге. В ЕС готовятся утвердить аналог «акта Магнитского»

В резолюции Конвенции по запрещению химического оружия говорится, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». 

«Мы полностью уверены в выводе независимых экспертов ОЗХО о том, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок». Оно применялось и при отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году», — сказано в документе.

Подписавшиеся страны призвали Россию раскрыть обстоятельства атаки с применением химического оружия.

Аналогичный американскому «акту Магнитского» санкционный режим будет утвержден Евросоюзом в ближайшее время, сообщил журналистам представитель Еврокомиссии. «Мы ждем, на данный момент он обсуждается в Совете ЕС. Делается все возможное, чтобы он был утвержден в ближайшее время», — цитирует спикера ТАСС.

О разработке в ЕС европейского «акта Магнитского» ранее сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Сообщалось также, что европейский механизм санкций за нарушение прав человека будет носить имя Алексея Навального.

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