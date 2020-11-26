Главное в политике за 26 ноября

ГЛАВНОЕ

• На штрафы не только для СМИ, но и для рядовых пользователей соцсетей рассчитывают авторы законопроекта о наказании за распространение материалов НКО-«иноагентов» без соответствующей маркировки.

• «Тяжелые дни наступают не только у оппозиционеров или обычных экспертов, имеющих неосторожность писать о социологии «Левада-Центра», но и у вполне лояльных политологов — и даже у блогеров-пропагандистов, — отмечает политолог Александр Пожалов. — Сперва блогерам-публицистам копеечку малую заплатят за разоблачение внесистемных оппозиционеров — а потом ее реквизируют в бюджет за отсутствие в старом посте пометки «Навальный внесен в реестр физлиц-иноагентов»?

• За отсутствие маркировки «иноагента» на книгах о ГУЛАГе на 500 тыс. руб. оштрафовали «Мемориал» — общая сумма штрафов организации и ее руководителям уже превысила 5 млн руб.

• Более 20 российских НКО попросили о защите российского гражданского общества от законодательных новелл у Комиссара по правам человека Совета Европы.

• Ранее общественники обратились с этой проблемой в ОНН.

ПОЛИТЭКОНОМИКА

• На 11%, или на 135 млрд руб. снизятся в 2021 году расходы на здравоохранение, следует из принятого сегодня федерального бюджета. «Зато есть на деньги на «национальную оборону» — 3,1 трлн руб., почти 15% от всех бюджетных расходов. Есть уже выделенные деньги на помощь социально близким диктаторам, — пишет политик Борис Вишневский. — Недостающее — в недрах «оборонки», в закромах ведомства Рогозина, в карманах «Роснано», в распухших от денег кошельках «Газпрома» и «Роснефти». В смете расходов на российских пропагандистов».

• Оборонные предприятия за два года увеличили объем скрытых госзакупок с 9 млн до 3,7 млрд рублей, говорится в докладе «Трансперенси Интернешнл-Р».

• Впервые за пять лет в России зафиксирован рост продаж хлеба — это связывают с переориентацией потребителей на более дешевые и сытные продукты из-за снижения доходов.

СЕТЬ

• Преследований за публикации политических шуток опасается каждый 10-й активный пользователь интернета в России — три четверти опрошенных предпочитают не публиковать шутки на политические темы.

• Facebook выплатил штраф в 4 млн руб. за отказ локализовать данные россиян на территории РФ.

БЕЛОРУССИЯ

• Аннулировать все соглашения Александра Лукашенко с Кремлем,обещала Светлана Тихановская — сегодня белорусские власти принимают главу МИД России Сергея Лаврова.

• Со «зверствами немецких оккупационных властей и палачей НКВД» сравнили сегодняшнее насилие в Белоруссии представители христианских конфессий.

• Освободить всех задержанных журналистов и не препятствовать работе СМИ призвала власти Белоруссии правозащитная организация «Репортеры без границ» — с начала протестов в стране были задержаны уже 363 журналиста, 78 отбыли административные аресты, а 12 находятся в тюрьмах.

США

• Билл Браудер пригрозил судебным иском банкам Credit Suisse и UBS за нарушение санкций США, если они разморозят счета трех россиян из расследования Сергея Магнитского.

• Президент США Дональд Трамп помиловал своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна — ранее он признал себя виновным в даче ложных показаний во время расследования российского вмешательства в выборы 2016 года.