Тайная оборонка

Количество компаний оборонно-промышленного комплекса, которые используют возможность не раскрывать информацию о своих поставщиках, растет из года в год. Если в 2017 году этой возможностью воспользовались всего три компании из 33, то в 2018 — 14, а в 2019 году — уже 25, говорится в докладе «Трансперенси Интернешнл-Р».

Доля скрытых закупок в стоимостном выражении выросла с 0,44% в 2017 году (максимальное значение) до 78,95% в 2019 году (максимальное значение). Если говорить об абсолютных значениях, то в 2017 году общий объем скрытых закупок составил 9 млн 75 тыс. руб. (тогда было совершено семь закупок), в 2018 году — 3 млрд 603 млн 924 тыс. руб. (286 закупок), а на 24 июля 2019 года — 3 млрд 762 млн 933 тыс. руб. (467 закупок), что уже больше чем за весь 2018 год.

Максимальный объем закупок со скрытым поставщиком в абсолютном выражении совершила Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (1 млрд 440 млн 372 тыс. руб. за 2017–2019 годы). Максимальный объем скрытых закупок в относительном выражении совершило «Опытное конструкторское бюро «Новатор» (доля таких закупок к общему объему в стоимостном выражении составила за 2019 год 78,05%).

В «Трансперенси» отмечают, что большинство (более 80%) закупок в стоимостном выражении происходит с единственным поставщиком.

«Это совершенно нормальная история», оценил в беседе с «Открытыми медиа» уровень закрытости предприятий ОПК президент Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. По его словам, как только речь заходит о санкциях, тут же включаются механизмы маскировки, и российские компании тут мало чем отличаются от западных, работающих в подпавших под санкции странах через офшоры и «прокладки». Негативный эффект очевиден: только-только предприятия оборонного комплекса вышли на определенный уровень прозрачности — и вынуждены снова уйти в тень. А это увеличивает коррупционные риски.