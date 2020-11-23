Главное в политике за 23 ноября

ГЛАВНОЕ

• За время пандемии коронавируса в России умерло на 120 тысяч человек больше, чем в среднем за этот период за последние пять лет — по официальной статистике Роспотребнадзора за апрель-сентябрь от COVID-19 умерло в пять раз меньше — 20 698 человек.

• Избыточные смерти могут быть связаны, например, с перегруженностью системы здравоохранения, говорит демограф Алексей Ракша.

• Человечество ничему не учится, в пандемию нового коронавируса оно повторило многие из ошибок, допущенные во время пандемии «испанки» 100 лет назад. Об этом главный редактор NT Евгения Альбац говорила с автором бестселлера «Великая инфлюэнция» Джоном Бэрри. «Я знаю кое-что о политиках и правительствах и давно убедился, что последнее, что они готовы делать — это говорить правду. Очевидно, что те политики, которые раньше других поняли, что необходимо принимать непопулярные меры для предотвращения распространения вируса, в конечном итоге оказались в лучшем положении. Но для этого, во-первых, надо самим не бояться слышать правду и говорить ее людям. А во-вторых, принимать решения надо очень быстро», — отмечает Бэрри.

• Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» оказалась на седьмом месте в рейтинге востребованности, который составило агентство Bloomberg — больше всего закупок в мире приходится на препарат от британской компании AstraZeneca.

ПОЛИТИКА

• Новые штрафы за нарушение порядка финансирования массовой акции, за неправомерное использование знака работника СМИ, а также увеличение штрафа за неповиновение полицейским предлагает ввести в КоАП депутат Дмитрий Вяткин.

• На прошлой неделе он внес в Госдуму законопроекты, ужесточающие законодательство о митингах.

• ЛДПР потеряла большинство в гордуме Хабаровска — 17 депутатов вышли из партии из-за несогласия с политикой регионального отделения.

СУД

• Суд оставил без движения иск Алексея Навального к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, который заявлял о сотрудничестве политика с ЦРУ.

• Комиссия Минюста отсеяла кандидатуру главы правозащитной группы «Агоры» Павла Чикова на конкурс судьи ЕСПЧ от России.

БЕЛОРУССИЯ

• Анафему Александру Лукашенко объявил глава Белорусской автокефальной православной церкви архиепископ Святослав Логин — священнослужитель назвал Лукашенко «одержимым дьяволом самозванцем» и «палачом».

• «То, что Лукашенко и его окружение убили «всего» несколько человек, избили «всего» несколько сотен, держат в тюрьме «всего» несколько тысяч, арестовали «всего» несколько десятков тысяч, не должен мешать прикладывать нюрнбергские уроки к этому случаю», — пишет профессор Чикагского университета Константин Сонин, вспоминая 75-летие Нюрнбергского процесса.

• В Литву по особым гуманитарным причинам разрешено прибыть 653 гражданам Белоруссии.