Борис Вишневский: В очередной раз отбомбились по Воронежу

При попытках ввоза — сыры, колбасы, яблоки, цитрусовые, помидоры, цыплят и прочую контрабанду будут давить бульдозерами и сжигать в специальных печах.

Это, если кто забыл, в указе президента называется "специальные экономические меры в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" (!)

Еще раз и медленно: сжигать и давить сыр, яблоки и апельсины надо для обеспечения нашей же безопасности.

В стране, где 20 миллионов человек — 15% населения, — живут ниже уровня бедности, получая доходы ниже прожиточного минимума.

Где на многие школьные (а также больничные) завтраки и обеды больно смотреть.

Где новогодний стол в детском хосписе накрывают только с помощью волонтеров.

И где отечественный "сырный продукт", изготовленный в порядке "импортозамещения", при попытке сделать с ним горячий бутерброд, испаряется в микроволновке без остатка, полностью переходя в газообразное состояние.

Зато безопасность на высоте — надежно защищена запретом на ввоз сыра и яблок.

8 сентября этого года в Петербурге сожгли 46 тонн сыра, масла и хамона.

Ровно в день памяти блокады.

Мысль - отдать эти продукты в детские дома или пенсионерам, — чиновникам в голову не пришла.

Ни малейшего ущерба странам, откуда запрещено ввозить продукты, путинские "антисанкции" не наносят.

Они наносят вред только российским гражданам, лишенным качественных продуктов.

В очередной раз отбомбились по Воронежу.

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