Главное в политике за 19 ноября

ГЛАВНОЕ

• Закон о блокировке сайтов, который угрожает Twitter, Facebook и YouTube, в Роскомнадзоре объяснили защитой прав граждан на получение информации — в Госдуму внесли инициативу, предполагающий блокировку сайтов, которые ограничивают доступ к материалам российских СМИ. Речь идет в первую очередь о государственных пропагандистских Russia Today, РИА Новости, Спутник, Царьград-ТВ.

• Ранее Роскомнадзор заявил, что YouTube установил ограничения в отношении видеороликов Владимира Соловьева, после чего они исчезли из «трендов».

• «Я не сторонник ограничения свободы слова, даже в отношении таких отвратных персонажей как Владимир Соловьев, — пишет публицист Александр Подрабинек. — Но когда о свободе слова печется российское цензурное ведомство Роскомнадзор, то тут не знаешь, плакать или смеяться».

• «То, что ваши тупые и бездарные пропагандисты теряют популярность, говорит лишь об одном: общество в России, несмотря на все ваши усилия, прогрессирует», — отмечает журналист Сергей Смирнов.

• Не все в Госдуме согласны с авторами законопроекта. «Государства приходят в интернет и начинают возводить в этом пространстве свободы сначала стены, а потом уже и самые настоящие рвы с колючей проволокой. Но победивших в этих войнах не будет: проиграют все. Ограничивать доступ к информации — рубить сук, на котором сидишь. Потому что у твоего соседа эта информация останется», — пишет депутат Федот Тумусов.

• Широкоформатное ужесточение политического режима в России идет на фоне абсолютной неспособности общества к какому-то деятельному сопротивлению, замечает политолог Кирилл Рогов: «Каждый день слышишь о новых и новых инициативах — объявлении людей нежелательными организациями и иностранными агентами, уголовных сроках для нежелательных и иностранных при получении ими административных взысканий, поправках в закон об образовании, запрещающих контакты с иностранцами и прочая. Реставратор Путин реставрирует железный занавес в темпе ударной комсомольской стройки».

• ЕСПЧ обязал Генпрокуратуру России разблокировать сайты «Грани», «Каспаров», и «Ежедневного журнала», заблокированные с 2014 года.

ТЮРЬМА

• Суд оправдал руководство ярославской колонии по делу о пытках заключенного Евгения Макарова — другие сотрудники ФСИН получили различные сроки.

• «12 осужденных по делу о пытках при живом потерпевшем — это отличный результат, как бы кому ни казалось иначе», — отмечает глава «Агоры» Павел Чиков.

ПОЛИТИКА

• Из-за порванной петербургским депутатом фотографии Владимира Путина полиция начала проверку.

• Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин вызвал на дебаты руководителя фракции «Единой России» в Мосгордуме Степана Орлова — оппозиционера не устраивает принимаемый бюджет Москвы, который он назвал «апофеозом наглости и коррупции».

В МИРЕ

• Палата представителей США выступила за санкции из-за отравления Алексея Навального и против возвращения России в G8.

• В список террористов КГБ Белоруссии внес основателей оппозиционного telegram-канала НЕХТА.

• Проигравший выборы президента Молдовы Игорь Додон собрался в Россию на встречу с замруководителя администрации президента Дмитрием Козаком.