Букеровскую премию получил шотландский писатель за дебютный роман

Лауреатом Букеровской премии стал шотландский писатель Дуглас Стюарт за свой роман Shuggie Bain.

Congratulations to our #2020BookerPrize winner @Doug_D_Stuart and his novel, Shuggie Bain! Watch to see why judges @leechildreacher, @sameerahim, @lemnsissay, @emilyrcwilson and chair of judges #MargaretBusby chose this wonderful book. @picadorbooks @panmacmillan pic.twitter.com/Qbh1t2s7uq