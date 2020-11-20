В Приморье вводят режим ЧС из-за непогоды

«Рвутся провода, падают опоры, деревья. Наиболее сложная обстановка сложилась во Владивостоке и Артеме — около 150 тыс. человек до сих пор остаются без света, воды и тепла», — цитирует Кожемяко его пресс-служба.
По словам губернатора, ситуация ухудшается. В первую очередь власти планируют обеспечить подачу электроэнергии на насосные станции систем водоснабжения, котельные.
«Сильный ветер не позволяет нам работать на высоте. Лед на проводах приводит к их обрыву и повторным отключениям электричества», — говорит руководитель Дальневосточной распределительной сетевой компании Сергей Чутенко.
#Владивосток pic.twitter.com/RQTLnzv3o4— Александр Сергеевич (@yccypu) November 19, 2020
В Приморье отменены почти два десятка электричек, в том числе из Владивостока и обратно, а также в аэропорт Кневичи. Причина — повсеместное обледенение контактной сети, стрелочных переводов, обрывы коммуникаций связи. Также отменены десятки междугородних автобусов.
Сотрудники ГИБДД Владивостока обеспечивают безопасность в условиях непогоды https://t.co/7dgUym0ahg #полиция #Приморье #мвд25 #мвд #Владивосток #гибдд #погода pic.twitter.com/YVcuDbyr3a— УМВД Приморья (@primuvd) November 20, 2020
Власти Владивостока открывают пункты временного размещения, где будет организован обогрев. Без света остаются десятки тысяч жителей, сотни домов — без отопления и водоснабжения.
Некоторые больницы Владивостока и Артема работают в ограниченном режиме из-за отсутствия электроснабжения. Подача электричества обеспечивается за счет генераторов. «Медицинская помощь пациентам оказывается, но из-за отсутствия электричества и водоснабжения скорректирован формат работы — изменена маршрутизация доставки тестов в ПЦР-лаборатории, а также доставка пациентов в медучреждения», — сообщила министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.
Метеорологи говорят о чрезвычайно высокой толщине обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров. Подобного в крае не наблюдалось в течение последних 30 лет, отметил начальник Примгидромета Борис Кубай. Кроме того, за последние сутки в отдельных муниципалитетах края зарегистрировали от 2,5 до 3 месячных норм осадков. «Ситуацию ухудшает сильный штормовой ветер, который все ломает», — подчеркнул Кубай.
По его словам, причиной возникновения аномальной погодной ситуации стала встреча двух воздушных масс, теплой и холодной, над территорией региона.
«Был циклон, который выносил с юга тепло на Приморье, и антициклон, который параллельно шел с запада на восток над территорией Северного Китая и нагнетал холод в наш регион. Эти воздушные массы встречались над территорией края и получалось так, что сверху образовывалась теплая воздушная масса — она более легкая и находится на высоте, где формируются облака и осадки, а снизу – холодная воздушная масса, которая поступала с севера и рассредоточивалась по поверхности земли. Таким образом, над землей держалась температура – 1, – 2, а выше, там, где находилась теплая воздушная масса — +1, +2. Дождь, пока долетал до земли, замерзал и превращался в ледяной», — пояснил Борис Кубай.
Он считает, что в ближайшие сутки погода может измениться — лед начнет таять: «Мы надеемся, что завтра начнет появляться солнце и установятся слабоположительные температуры».
Смотрите ка #Владивосток новые стеклопакеты на машину поставил pic.twitter.com/RTzFLZR7vo— Sergey (@gs_stark) November 19, 2020