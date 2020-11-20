В Приморье вводят режим ЧС из-за непогоды

«Рвутся провода, падают опоры, деревья. Наиболее сложная обстановка сложилась во Владивостоке и Артеме — около 150 тыс. человек до сих пор остаются без света, воды и тепла», — цитирует Кожемяко его пресс-служба.

По словам губернатора, ситуация ухудшается. В первую очередь власти планируют обеспечить подачу электроэнергии на насосные станции систем водоснабжения, котельные.

«Сильный ветер не позволяет нам работать на высоте. Лед на проводах приводит к их обрыву и повторным отключениям электричества», — говорит руководитель Дальневосточной распределительной сетевой компании Сергей Чутенко.

В Приморье отменены почти два десятка электричек, в том числе из Владивостока и обратно, а также в аэропорт Кневичи. Причина — повсеместное обледенение контактной сети, стрелочных переводов, обрывы коммуникаций связи. Также отменены десятки междугородних автобусов.



Власти Владивостока открывают пункты временного размещения, где будет организован обогрев. Без света остаются десятки тысяч жителей, сотни домов — без отопления и водоснабжения.

Некоторые больницы Владивостока и Артема работают в ограниченном режиме из-за отсутствия электроснабжения. Подача электричества обеспечивается за счет генераторов. «Медицинская помощь пациентам оказывается, но из-за отсутствия электричества и водоснабжения скорректирован формат работы — изменена маршрутизация доставки тестов в ПЦР-лаборатории, а также доставка пациентов в медучреждения», — сообщила министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Метеорологи говорят о чрезвычайно высокой толщине обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров. Подобного в крае не наблюдалось в течение последних 30 лет, отметил начальник Примгидромета Борис Кубай. Кроме того, за последние сутки в отдельных муниципалитетах края зарегистрировали от 2,5 до 3 месячных норм осадков. «Ситуацию ухудшает сильный штормовой ветер, который все ломает», — подчеркнул Кубай.

По его словам, причиной возникновения аномальной погодной ситуации стала встреча двух воздушных масс, теплой и холодной, над территорией региона.

«Был циклон, который выносил с юга тепло на Приморье, и антициклон, который параллельно шел с запада на восток над территорией Северного Китая и нагнетал холод в наш регион. Эти воздушные массы встречались над территорией края и получалось так, что сверху образовывалась теплая воздушная масса — она более легкая и находится на высоте, где формируются облака и осадки, а снизу – холодная воздушная масса, которая поступала с севера и рассредоточивалась по поверхности земли. Таким образом, над землей держалась температура – 1, – 2, а выше, там, где находилась теплая воздушная масса — +1, +2. Дождь, пока долетал до земли, замерзал и превращался в ледяной», — пояснил Борис Кубай.

Он считает, что в ближайшие сутки погода может измениться — лед начнет таять: «Мы надеемся, что завтра начнет появляться солнце и установятся слабоположительные температуры».