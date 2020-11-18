Главное в политике за 18 ноября

ГЛАВНОЕ

• В Госдуму внесли ужесточающие законодательство о митингах инициативы — депутат Дмитрий Вяткин предлагает запретить пикетные очереди и акции у зданий экстренных служб, журналистов обязать носить отличительные знаки, а организаторов митингов отчитываться за каждую копейку, потраченную на проведение мероприятия.

• «Запрет на любую общественную активность приведет к взрыву. Если выпускать пар на тех же выборах и даже на одиночных пикетах нельзя — то он накопится, пока крышка не отлетит. И чем больше запрещать — тем сильнее будет итоговый взрыв», — считает политик Дмитрий Гудков.

• «Если творчество «депутата» Вяткина примут, проводить согласованные акции без нарушений при всем желании будет практически невозможно. Значит будет больше несогласованных. А потом вяткины будут говорить, что это нам американцы майдан устроили», — соглашается исследователь Amnesty International Олег Козловский.

• «Каждый из этих законопроектов имеет смысл только в контексте выборов, — уверен Леонид Волков. — У них есть стройная «концепция», типа они догадались, как устроена «методичка Госдепа по оранжевым революциям»: из ЦРУ присылают биткоины, на них оппозиционеры устраивают агитационную кампанию в интернете, продвигая на эти грязные деньги своих кандидатов, а когда тех снимают с выборов или когда выборы фальсифицируют — выходят митинговать. И вот они себе это придумали — сами придумали, сами испугались — и решили с этим систематически бороться».

• Комплексный характер законодательных новелл связан не только с выборами в Госдуму, но и протестами в Белоруссии, а также результатами президентских выборов в США, пишет политолог Алексей Макаркин.

• Профсоюз журналистов и работников СМИ отмечает, что законопроекты не должны дойти до стадии рассмотрения, так как это «узаконит тотальное задержание журналистов, работающих на публичных акциях и в городском пространстве».

РЕПРЕССИИ

• Уголовное дело о «нежелательной организации» возбудили против бывшего члена краснодарского совета «Открытой России» Леонида Малявина за репост новости о создании в Китае первого гибридного эмбриона обезьяны и человека — новость была размещена на портале «Открытые медиа», а активист ранее помогал в избирательной кампании бывшего координатора «Открытой России» Яны Антоновой, которую также преследовали по статье о «нежелательной организации».

ПОЛИТИКА

• Обвинение в растрате 700 млн руб. из бюджета Ивановской области предъявили бывшему губернатору региона, ныне аудитору Счетной палаты Михаилу Меню.

• Суд в Томске отстранил от должности мэра города Ивана Кляйна, которого подозревают в превышении должностных полномочий.

• Продать здание городской администрации решила мэр Якутска Сардана Авксентьева для пополнения бюджета — в ее планах также отказаться от служебного транспорта для чиновников.

• Премьер-министра Дагестана Артема Здунова назначили врио главы Мордовии.

• Врио Белгородской области назначен Вячеслав Гладков, бывший зампред правительства Ставрополья — пост оставался свободным с сентября.

ВОЙНА

• Совет Федерации задним числом дал согласие президенту на размещение военного миротворческого контингента в Нагорном Карабахе — ранее и в СФ, и в Кремле говорили, что разрешения не требуется.

• Одобрил введение войск в Азербайджан и парламент Турции.

• План нормализации ситуации в Армении после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе представил премьер Никол Пашинян.

В МИРЕ

• За отрицание нарушений на выборах президент США Дональд Трамп уволил главу Агентства по кибербезопасности.

• Прекратить насилие в Белоруссии потребовали от властей писатели и христиане страны.