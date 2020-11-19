В США Палата представителей выступила за санкции из-за отравления Навального и против возвращения России в G8

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, направленный на предотвращение участия России во встречах «Большoй семeрки» и восстановления формата G8, а также выступила за введение санкций против Москвы за отравление Алексея Навального.

Первый законопроект предусматривает запрет на использование вашингтонской администрацией федеральных средств в целях «поддержки или содействия участию России в заседаниях G7 и восстановления G8 с участием РФ», передает «Голос Америки». Данная мера должна перестать действовать только после того, как госсекретарь и директор национальной разведки США смогут заверить законодателей в том, что Россия, «прекратила любое вмешательство в выборы в США или в других странах G7, государствах НАТО и ЕС», полностью выполняет свои обязательства в рамках Минских договоренностей, «прекратила незаконную оккупацию Крыма, Южной Осетии и Абхазии» и «вывела свои войска и вооружения из Приднестровья». Теперь инициативу должен будет рассмотреть Сенат.

Что касается новых санкций, то резолюция осуждает «явно целенаправленное отравление» Алексея Навального. Законодатели призвали госсекретаря Майкла Помпео и министра финансов Стивена Мнучина воспользоваться их полномочиями для введения санкций против виновных в отравлении, а также против лиц, организовавших и планировавших это преступление. Среди прочего предложено заморозить их активы и запретить въезд в Соединенные Штаты, пишет DW.

Члены палаты также призвали администрацию США «поддержать международные или многосторонние усилия для обеспечения независимого, беспристрастного и тщательного расследования» произошедшего с Навальным, а правительство РФ — сотрудничать в проведении такого расследования.

Резолюция не имеют юридической силы и носит рекомендательный характер.