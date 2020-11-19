Цензура на защите прав

В Госдуму внесли законопроект, предполагающий блокировку сайтов, которые ограничивают доступ к материалам российских СМИ — в Роскомнадзоре инициативу объяснили заботой о правах граждан.

«Российское право не может и не должно подменяться на территории страны правилами интернет-компаний. Правила интернет-компаний, предоставляющих нашим гражданам те или иные сервисы в сети Интернет, равно как и сама их деятельность, должны быть приведены этими компаниями в полное соответствие с российским законодательством», — говорится в сообщении РКН.

Поэтому при выявлении ограничения доступа к информации российских СМИ владельцы иностранного интернет-ресурса будут признаны нарушителем, а сайт внесен в спецреестр. Если нарушение не прекратится, то сайт могут заблокировать.

РКН отмечает, что в 2020 году выявлено 24 случая цензурирования российских СМИ со стороны иностранных интернет-компаний. Цензуре подверглись Russia Today, РИА Новости, Спутник, Царьград-ТВ, Крым 24. Вводились ограничения на просмотр фильма «Беслан. Фильм Александра Рогаткина».

Законопроект «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» внесли сенатор Алексей Пушков и шесть депутатов Госдумы, среди которых Александр Хинштейн, Сергей Боярский и Антон Горелкин, пишет «Интерфакс». Они предложили ввести в законодательство статус «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России».

Статус владельца ресурса, причастного к нарушениям прав и свобод, компании будет присваивать генпрокурор России по согласованию с МИД в том числе за «дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации». Также такое решение может быть принято в случае, если интернет-ресурс ограничивает доступ «к общественно важной информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или ее граждан».

«Актуальность принятия законопроекта обусловлена многочисленными фактами необоснованного ограничения доступа граждан Российской Федерации к информации российских СМИ со стороны отдельных Интернет-ресурсов, в том числе зарегистрированных за пределами Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к документу.

Его авторы говорят, что среди порталов, которые в 2020 блокировали информацию российских СМИ, замечены Twitter, Facebook и YouTube.