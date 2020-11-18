Репосты новостей как повод для уголовного дела

В Краснодаре против Леонида Малявина возбудили уголовное дело о «нежелательной организации» из-за репоста новости «Открытых медиа» о том, что в Китае создали первый гибридный эмбрион обезьяны и человека. Как сообщают в «Открытой России», по делу сегодня прошли и еще проходят обыски у местных активистов.

Фигурант уголовного дела о — пенсионер и активист. Ранее он был членом местного совета «Открытой России», а также помогал в избирательной кампании бывшего координатора «Открытой России» в регионе Яны Антоновой, которая этой осенью избиралась в Гордуму Краснодара. Ее также преследовали по статье о «нежелательной организации».

«Минутка абсурда. Уголовное дело на пенсионера Леонида Малявина завели за репост новости «Открытых медиа» о том, что в Китае создали первый гибридный эмбрион обезьяны и человека. До 6 лет лишения свободы по статье 284.1 УК», — отмечают в «Открытке».

Ранее, в 2018 и 2019 годах, Малявина привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение по ст. 20.33 КоАП РФ. Поводами для возбуждения дел были публикации в социальной сети Facebook, в которых присутствовала символика «Открытой России».

«Могу предположить, что силовики были разгневаны кампанией в городскую думу Яны Антоновой. «Единой России» пришлось пойти на сумасшедшие фальсификации в этом сентябре, чтобы лишить ее победы, — пишет координатор образовательных проектов «Открытки» Татьяна Усманова. — Тактика силовиков — завести уголовное дело на чуть ли не случайно выбранного человека в регионе, а затем под этим предлогом устраивать обыски, изымать технику и деньги у всех неугодных, зачастую никак не связанных между собой людей».

Усманова отмечает, что в Нижнем Новгороде это уже привело к трагедии — самоубийству журналистки Ирины Славиной.